W świetle obecnej wiedzy pozbycie się wirusa nie jest możliwe. Najlepszą ochroną przed opryszczką byłoby uniknięcie zakażenia. Niestety bardzo trudno zrealizować to zadanie, bo zarażamy się zwykle już w dzieciństwie. Mimo to warto unikać bliskich kontaktów z osobą, która ma na ustach zimno. A skąd wiadomo, czy jesteśmy zakażeni, czy nie? Każdy, kto choć raz miał na ustach skwarkę jest na zawsze nosicielem wirusa.

Zapobiegaj

Pęcherzyk nie rośnie na ustach bez powodu. Istnieje wiele sytuacji, w których dochodzi do reaktywacji uśpionego wirusa. Zawsze wiąże się to z obniżoną odpornością organizmu.

Jakie okoliczności sprzyjają opryszczce?

przeziębienie i wychłodzenie,

i wychłodzenie, stres,

niedobór snu,

długotrwały wysiłek fizyczny lub psychiczny,

miesiączka,

poród oraz wiele innych.

Nie da się uniknąć tego wszystkiego, zresztą nie jest możliwe życie z ciągłą świadomością zagrożenia opryszczką. Byłoby to chyba bardziej uciążliwe od samej choroby. O profilaktyce warto pomyśleć około 2 tygodnie przed wydarzeniem, w czasie którego musimy doskonale wyglądać i pojawienie się opryszczki byłoby katastrofą. Ubierajmy się ciepło, aby nie przemarznąć przed studniówką, rozmową kwalifikacyjną czy… własnym ślubem. Tym bardziej, że często nie udaje się wtedy opanować innego szkodliwego czynnika, a mianowicie stresu.

Złagodź objawy

Opryszczka to nie tylko nieestetyczny wygląd, to także pieczenie, swędzenie oraz ból. Gojenie się przyspieszy posmarowanie ust pastą cynkową. Trzeba zawsze zmywać starą warstwę pasty przed nałożeniem nowej, aby pod grubą, nieprzepuszczalną dla powietrza skorupką leku nie rozwinęły się bakterie.

W aptece można kupić plasterki na opryszczkę. Zawsze należy zapytać o mechanizm ich działania. Niektóre z nich zawierają cynk. Niestety najczęściej mają z a zadanie jedynie przykryć pęcherzyk i poprawić przez to wygląd ust. Pomysł nie najlepszy, bo opryszczce często towarzyszy opuchlizna zniekształcająca wargi. Tego plasterek nie ukryje.

Najskuteczniejsze ze środków stosowanych na usta są maści i kremy zawierające acyklowir – lek przeciwwirusowy o udowodnionym działaniu. Im wcześniej go zastosujemy (np. już podczas swędzenia i pieczenia ust), tym lepiej.

Lecz!

Jeśli masz do czynienia z opryszczką częściej niż 3 razy w roku, lekarz zleci Ci przyjmowanie tabletek z acyklowirem. Nie usuną one w pełni wirusa z organizmu, ale znacznie pomogą w walce z opryszczką.