Optymalizacja porodu

Poród-wspaniałe przeżycie czy koszmar? Niniejsza publikacja przedstawia to niezwykle ważne wydarzenie zarówno od strony medycznej, psychologicznej jak i duchowej czy prawnej. Autorzy wyjaśniają wie­le spraw, namawiają do porodu aktywnego i rodzinnego. Przyszła mama znajdzie tu odpowiedzi m.in. na pytania: co to jest „dobry poród", co jest ważne dla rodzącej, jakie mogą być źródła depresji poporodowej, czy obecność ojca dziecka jest potrzebna rodzącej,co pomaga rodzą­cej czuć się bezpiecznie.