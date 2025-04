Leczenie ortodontyczne, polegające na korygowaniu wad uzębienia, przestało być domeną zarezerwowaną jedynie dla nastolatków czy ludzi bardzo młodych. Stomatolodzy nie widzą przeszkód , by również ludzie dorośli korygowali wady zębów. Leczeni ortodontyczne można rozpocząć w każdym wieku.

Mam krzywe zęby

Dorośli zgłaszają się najczęściej do ortodonty, by wyprostować swoje krzywe zęby. Z różnych powodów nie nosili aparatu w młodości, a teraz chcą i mogą to zrobić. Jest to nie tylko dbałość o estetykę, lecz także chęć polepszenia swojego wyglądu. Poza tym nieleczone wady zgryzu mogą również powodować różne choroby przyzębia (paradontozę). Stłoczone, zachodzące na siebie zęby trudniej jest oczyścić, co zwiększa prawdopodobieństwo próchnicy.

Na zęby dorosłych, podobnie jak w przypadku młodzieży, nakłada się aparat stały. Jedyną różnicą może być czas leczenia. Po 24. roku życia następuje właściwie zakończenie aktywnego wzrostu kości, tkanka kostna staje się twardsza i mniej podatna na zmiany, dlatego leczenie pacjentów starszych może trwać dłużej niż w przypadku młodzieży.

Jednak konkretny czas noszenia aparatu jest zawsze ustalany indywidualnie i zależy nie tylko od wieku pacjenta, ale także od rodzaju wady zgryzu. Warto również pamiętać, że po zdjęciu aparatu stałego jeszcze przez pewien czas (np. tyle czasu, ile trwało leczenie lub dłużej) zakłada się na zęby, najczęściej na noc, aparaty utrwalające efekty leczenia (tzw. retainery), aby zęby utrzymywały się w nowych pozycjach.

Aparat jest etapem leczenia

Dorośli mogą również utracić kilka swoich zębów (np. w wyniku próchnicy lub chorób przyzębia) i jeśli te braki nie zostały od razu uzupełnione, to pozostające w szczęce zęby będą zmieniać swoje położenie oraz zaburzać płaszczyznę zgryzu. W takiej sytuacji nie można od razu wykonać odpowiedniego uzupełnienia protetycznego (np. protezy częściowej, mostu, korony). Pierwszym etapem leczenia staje się nałożenie aparatu stałego na istniejące zęby, aby usunąć powstałe wady i przesunąć zęby na odpowiednie miejsca. Dopiero po zakończeniu tego etapu można uzupełniać braki w uzębieniu.

Oczyszczanie

Zęby, na które nałożony został aparat, trzeba bardzo dokładnie czyścić i stosować się do wszelkich wskazań prowadzącego nas ortodonty. Pod tym względem dorośli mogą być nawet bardziej zdyscyplinowani od dzieci i nastolatków, bo przecież decyzję o korekcie zębów podjęli sami i po zakończeniu leczenia chcą wreszcie cieszyć się pięknym uśmiechem.

