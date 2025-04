Twórcą pojęcia "ortoreksja" jest amerykański lekarz – Steven Brtman, który jako pierwszy zdiagnozował to schorzenie – u siebie. Cierpiąc na alergię pokarmową zmuszony był do jedzenia mało smacznych, ale zdrowych potraw. Doprowadziło to do obsesji tym punkcie.

