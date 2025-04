Ortoreksja – co to jest?

Nazwa „ortoreksja” wywodzi się z dwóch słów ort ho, oznaczającego „dobry”, oraz orexis, równoznacznego z „apetytem”.

Dysfunkcja ta przejawia się nadmiernym koncentrowaniem się na wartości odżywczej spożywanych pokarmów. Chory spędza całe dnie zastanawiając się nad tym, co zje i czy dane produkty będą służyły jego zdrowiu. Ortorektycy odczuwają silny strach przed żywnością, która mogłaby im zaszkodzić, wywołać objawy choroby lub też przyczynić się do wystąpienia jakichś schorzeń w przyszłości.

Menu idealne?

Słodzona herbata, alkohol, używki, potrawy smażone czy też słodkości widnieją u tych osób na liście potraw i produktów zakazanych. Chorzy bardzo często spędzają wiele godzin na układaniu jadłospisów. Tak dobierają produkty, aby wyeliminować ryzyko chorób i koniecznie zrealizować zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki.

U „ortorektyków” nie ma miejsca na spontaniczne posiłki i jakiekolwiek odstępstwa od diety. Każdy spożyty produkt jest skrupulatnie przemyślany i oceniony pod względem wartości odżywczej.

Nadmierne skupianie się na żywieniu i nieustanne planowanie posiłków jest dla tych osób powodem odczuwania znacznego stresu i frustracji, co doprowadza często do wycofania się z życia towarzyskiego. Chorzy powinni uczęszczać na psychoterapię.

Co to jest pregoreksja?

To schorzenie, które dotyka kobiet ciężarnych. Polega ono na zapobieganiu przybieraniu na wadze podczas ciąży, jak i szczególnym dążeniom, które mają na celu uzyskanie jak najlepszego wyglądu sylwetki po rozwiązaniu.

Kobiety chore na pregoreksję, w okresie oczekiwania na dziecko, stosują często bardzo restrykcyjne diety odchudzające. Odczuwają one bardzo silny strach przed przybraniem na wadze. Poza głodzeniem się, ciężarne mogą także podejmować intensywne wysiłki fizyczne.

Co zrobić?

Kobiety chore na pregoreksję powinny być otoczone szczególną opieką lekarską i psychologiczną. Stosowana przez nie dieta, uboga w energię i składniki odżywcze, może stwarzać duże ryzyko zdrowotne dla rozwijającego się w łonie matki płodu. Bardzo intensywne wysiłki fizyczne mogą być przyczyną omdleń, osłabienia, a w skrajnych przypadkach nawet poronienia.

Pregoreksja dotyka najczęściej „kobiety sukcesu”, dla których zachowanie zgrabnej sylwetki jest szczególnie ważne. Koncentrując się na wyglądzie pregorektyczki, niestety, zapominają o zdrowiu własnym i oczekiwanego dziecka.

