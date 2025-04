Zespół metaboliczny jest zbiorem powiązanych ze sobą czynników zwiększających ryzyko rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2 i tym samym chorób układu sercowo–naczyniowego. W jego skład wchodzą między innymi otyłość brzuszna, zwiększone stężenie trójglicerydów, nadciśnienie tętnicze itd. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zespół metaboliczny dotyczy aż 20% osób dorosłych, stanowiąc coraz poważniejsze zagrożenie. W Polsce szacuje się, że może on występować u aż 5,7 mln osób.

By ustalić jakie korzyści płyną z dodatku orzechów do naszej codziennej diety badacze z Uniwersytetu w Barcelonie posłużyli się bardzo nową dziedziną nauki nazywaną metabolomiką. „Metabolomika obejmuje ilościowe i wielopoziomowe pomiary reakcji organizmu na różne bodźce.” - tłumaczą autorzy badania - „Pozwala ona zidentyfikować małe zmiany w metabolizmie i wykrywanie nowych markerów mogących świadczyć np. o ryzyku pewnych chorób, czy zmianach w ogólnym stanie pacjenta.”

W badaniu wzięli udział ochotnicy, których podzielono na dwie grupy: pierwszą z dietą zawierającą orzechy (przede wszystkim orzechy włoskie, migdały i orzechy laskowe) i drugą bez dodatku orzechów w diecie. Z zastosowaniem metabolomiki naukowcy stwierdzili w grupie pierwszej istotne zmniejszenie stężenia substancji związanych z reakcją zapalną i innych czynników ryzyka sercowo – naczyniowego u pacjentów z zespołem metabolicznym.

„W badaniach dotyczących żywności, nacisk zawsze jest kładziony na prewencję. Jeśli dokładnie przyjrzeć się przedstawionym wynikom, nie ma mowy w nich o zastosowaniu konkretnego leku, czy suplementu diety, ale zastąpieniu jednego źródła tłuszczu na drugi, w tym przypadku orzechy.” - podsumowuje dr Jordi Salas-Salvadó, jeden z autorów badania.

Zobacz też: Zespół metaboliczny - kolejna choroba cywilizacyjna?

Reklama