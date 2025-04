Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles przeprowadzili eksperyment, aby dowieść, że orzechy włoskie wpływają na jakość spermy. Do badania zaproszono 117 ochotników (mężczyzn w przedziale wiekowym 21–35 lat). Podzielono ich na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiło 59 mężczyzn, którzy dziennie zjadali 75 g orzechów. Druga grupa natomiast nie jadła orzechów wcale. Po 12 tygodniach sprawdzono jakość spermy u wszystkich uczestników eksperymentu.

Najważniejsze były parametry: liczba plemników, ich witalność, ruchliwość i budowa oraz występowanie zaburzeń chromosomowych. Wynik był następujący: jakość spermy w grupie jedzącej orzechy była o wiele lepsza niż w grupie nie jedzących ich wcale.

Jakość spermy jest przypisywana zawartym w orzechach kwasom tłuszczowym (omega-3, omega-6). Dr Wendie Robbins zapowiada, że badania będą kontynuowane – tym razem na grupie mężczyzn, którzy mają problemy z poczęciem potomstwa.

Statystycznie ok. 70 milionów par ma problemy z poczęciem potomstwa, a w ok. 30–50% przypadków wina leży po stronie mężczyzny.

Źródło: rp.pl/jm

Zobacz też: Antykoncepcja dla mężczyzn

Reklama