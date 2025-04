fot. Fotolia

Najnowsze badania opublikowane w Journal of Nutrition dowodzą, że orzechy włoskie mają 21% mniej kalorii niż dotychczas podawało USDA. Ich wyniki wykazały, że jedna porcja (1 uncja, tj. 28 g) orzechów włoskich zawiera 146 kalorii, a nie 185, co stanowi 39 kalorii mniej niż wcześniej sądzono. Badania przeprowadził dr David J. Baer, lekarz nadzorujący z Wydziału Badań Rolnictwa, Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Z historycznego punktu widzenia wartość kaloryczną orzechów włoskich określano stosując równoważniki Atwatera, które ustalono pod koniec XIX wieku. Pozwalają one określić, jaką wartość metaboliczną oraz energię dostarczają organizmowi produkty spożywcze. Badania nadzorowane przez doktora Baera wykazały, że wartość metaboliczna orzechów włoskich wynosi 21% mniej niż to wcześniej określały wspomniane wskaźniki.

– Wyniki naszych badań mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego konsumenci spożywający orzechy włoskie zazwyczaj nie przybierali na wadze – stwierdził dr Baer. – Ponadto konsumpcja orzechów włoskich wiąże się z istotną liczbą potencjalnych korzyści dla zdrowia, w tym m.in. ze zmniejszeniem ryzyka zachorowań na raka, chorób układu krążenia oraz tych, w których występują zaburzenia funkcji poznawczych. Niniejsze wyniki mogłyby potencjalnie pomóc zmniejszyć obawy dotyczące kaloryczności orzechów, jakie mogą mieć konsumenci przed wprowadzeniem ich do codziennej diety.

Aby dojść do powyższych wniosków, grupa badawcza poddała badaniu 18 zdrowych dorosłych osób. Każda z nich została losowo poddana sekwencji dwóch diet: kontrolowanej diecie amerykańskiej z wyłączeniem orzechów włoskich przez okres 3 tygodni oraz kontrolowanej diecie z dodatkiem 1,5 porcji orzechów włoskich (42 g) przez kolejne 3 tygodnie. Całkowity poziom kaloryczności dostosowywano odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczestników w trakcie obu tych okresów. Po zastosowaniu zbilansowanych diet z dodatkiem orzechów włoskich, a także pobraniu próbek kału i moczu oraz pomiarów kalorymetru, określono ilości kalorii, a wyniki badań posłużyły do obliczenia energii metabolicznej orzechów włoskich.

Niniejsze badania stanowią wnikliwy wstęp do coraz obszerniejszego pakietu analiz i potwierdzają korzyści płynące ze spożywania orzechów włoskich, które pozwalają kontrolować masę ciała. Dodatkowo, stanowią one wspaniałe źródło błonnika (2 g na uncję) oraz białka (4 g na uncję). Orzechy włoskie to jedyne orzechy, które są znaczącym źródłem kwasu alfa-linolenowego (2,5 g na uncję) oraz roślinnego kwasu tłuszczowego omega-3, mających korzystne działanie na pracę serca i mózgu.

– Wiele badań wskazuje na korzystny wpływ regularnego spożywania orzechów włoskich na zdrowie i zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób niezakaźnych. Działa ono pozytywnie na profil lipidowy we krwi, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia, niektórych nowotworów oraz zmniejsza śmiertelność. Istnieją również doniesienia stwierdzające ich oddziaływanie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Co więcej, okazuje się, że spożywane orzechów włoskich korzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu u osób w wieku podeszłym i zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń pamięci – powiedział dr hab. inż. lek. med. Dariusz Włodarek, Kierownik Zakładu Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W Polsce może to dotyczyć 3 milionów osób cierpiących na cukrzycę oraz kolejnego miliona osób, u których ta choroba nie została zdiagnozowana.

Potrzebne są kolejne analizy, które pozwolą lepiej wyjaśnić uzyskane wyniki, jak również określić, w jakim stopniu ukazana powyżej technika liczenia kalorii potencjalnie wpłynęłaby na wartość kaloryczną innych pokarmów.

Współautorami omówionego badania, oprócz dr Baera są dr Sarah K. Gebauer i dr Janet A. Novotny z Laboratorium Żywienia i Zdrowia USDA.

Wsparcia finansowego do niniejszych badań udzieliły po części USDA i California Walnut Commission.

