Po pierwsze usuwa się zdrowe ósemki, jeśli rzeczywiście zachodzi taka potrzeba. Taki zabieg wykonuje się wówczas, gdy dolne ósemki są nie do końca wyrżnięte i pochylając się, mogą uszkodzić siódemki. Zdarza się też, że dolne ósemki są przykryte "czapeczką" z dziąsła, pod którą wchodzi jedzenie. Powoduje to obrzęk, stan zapalny i ból. Jeśli wycięcie owej czapeczki nie pomaga, usuwa się ósemkę. Innym powodem jest pochylenie się ósemki w kierunku policzka i kaleczenie go jej ostrymi guzkami. Niekiedy usuwa się zęby mądrości, jeśli zgryz jest nieprawidłowy i brakuje miejsca na inne zęby.

