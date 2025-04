Osioł w okularach, czyli jak przejrzeć na oczy

Autor książki "Osioł w okularach, czyli jak przejrzeć na oczy" dr Mirsakarim Norbekov – uznany naukowiec i terapeuta - w sposób niezwykle kontrowersyjny, a zarazem skuteczny, uleczy Twoje oczy. Wytknie Ci skrywane w Tobie słabości i wskaże, jak wpływają one na stan zdrowia. Ty musisz jedynie przezwyciężyć wewnętrzne opory leżące u źródeł zaburzeń widzenia. Umożliwią Ci to tajniki zaczerpnięte wprost z rosyjskiej filozofii zdrowia. Dzięki tej książce każdy może pokonać choroby oczu, także i te uznawane przez medycynę konwencjonalną za nieuleczalne. Autor odnalazł niezawodny sposób na pozbycie się jaskry, daltonizmu, astygmatyzmu, katarakty, dystrofii, krótko- i dalekowzroczności. Jakie to metody? Przekonaj się sam!