„Lepsze zrozumienie biologii leżącej u podstaw rozwoju raka będzie prowadzić do szybszego wykrywania, bardziej skutecznego leczenia i ostatecznie poprawi rokowanie chorych” – komentuje Kelsie Thu, jedna z autorek pracy.W ramach badania naukowcy przyjrzeli się strukturze DNA komórek raka płuc i niezmienionej tkanki płucnej pochodzącym od 83 pacjentów z rozpoznanym nowotworem płuc. 30 chorych nigdy nie paliło, natomiast 53 było palaczami: czynnymi (39) lub niedawno zerwali z nałogiem (14).Odnaleziono w obydwu grupach fragmenty kwasu dezoksyrybonukleinowego, które wykazywały charakterystyczne zmiany, np. w genie receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR – epidermal growth factor receptor). Jednak w przypadku nowotworu u osób niepalących gen ten zawierał więcej mutacji, a ogólnie w grupie tej cały genom zawierał 2 razy więcej zmienionego DNA. Według naukowców sugeruje to, że rak i jego genom u osób niepalących jest bardziej niestabilny i może przez to rozwijać się na drodze wielu mechanizmów molekularnych. Pojawia się przypuszczenie, że osoby niepalące mogły zostać narażone na działanie innego niż dym tytoniowy środka o działaniu karcynogennym. Kelsie Thu ma nadzieję, że „ … wyniki tego badania pobudzą środowisko naukowe do dalszych prac nad różnicami pomiędzy nowotworem płuc w tych dwóch grupach, co przełoży się ostatecznie na odkrycie nowych metod i leczenia raka u osób niepalących”.Źródło: Medical News Today/kp/pk

