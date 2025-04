W porównaniu z osobami młodymi, starsi ludzie częściej chorują i umierają z powodu zapalenia płuc. Co więcej szczepienia przeciwko drobnoustrojom wywołującym tę chorobę wydają się mniej skuteczne w pewnym wieku.

By zrozumieć, co może być przyczyną osłabienia układu odpornościowego związanego z wiekiem naukowcy zwrócili szczególną uwagę na dwa typy komórek: makrofagi pożerające bakterie i limfocyty B produkujące przeciwciała, u myszy laboratoryjnych. Ustalono, że zarówno u młodych, jak i starszych zwierząt komórki były równie sprawne w swoim przeciwbakteryjnym działaniu. Zaobserwowano jednak zmniejszenie ich liczby z biegiem lat.

„Gdybyśmy wiedzieli, jak uzupełnić liczbę tych komórek, moglibyśmy zapobiec zwiększonemu występowaniu zakażeń bakteryjnych u osób w podeszłym wieku.” – twierdzi prof. Pamela Witte z Instytutu Mikrobiologii i Immunologii na Uniwersytecie Loyoli. Co więcej, badanie to wskazuje na potrzebę stworzenia szczepionek np. przeciwko infekcjom pneumokokowym dostosowanych do wieku pacjentów. Obecnie stosowane szczepionki działają bowiem na zasadzie stymulacji limfocytów B do produkcji specyficznych przeciwciał. Jeśli badania na myszach znajdą potwierdzenie w danych od ludzi, taki mechanizm działania szczepionki może być nieefektywny u osób starszych.

„Rozwijanie nowych metod zapobiegania chorobom, takim jak zapalenie płuc, jest bardzo istotne, ponieważ w pewnym wieku staja się one szczególnie niebezpieczne.” – podsumowują autorzy badania.

