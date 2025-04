fot. Fotolia

Jeśli chorujesz na depresję i szukasz skutecznej terapii, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Naukowcy z Uniwersytetu SWPS chcą wdrożyć w Polsce terapię depresji z wykorzystaniem internetu. Szukają osób, które chciałyby uczestniczyć w projekcie badawczym i pomóc sprawdzić efektywność tego rozwiązania w Polsce. Uczestnicy badania skorzystają z pomocy wyszkolonych terapeutów. 1 czerwca ruszają zapisy w gabinetach zlokalizowanych w blisko 20 miastach i miejscowościach Polski.

W ramach badań naukowcy będą porównywać skuteczność terapii tradycyjnej z terapią mieszaną, czyli taką, która wzbogaca tradycyjne spotkania z terapeutą o materiały dostępne online (np. treści edukacyjne lub ćwiczenia). Aby to było możliwe, badacze z Uniwersytetu SWPS podzielą losowo 150 pacjentów na dwie grupy. Jedna przejdzie klasyczną terapię poznawczo-behawioralną, druga – tę samą terapię, ale dodatkowo z wykorzystaniem internetu. W ten sposób będzie można porównać efektywność obu form terapii.

Terapia z wykorzystaniem internetu potrwa około 7 tygodni. Terapia tradycyjna odbędzie się według scenariusza zaproponowanego pacjentowi przez terapeutę. Naukowcy zwracają uwagę, aby nie mylić terapii mieszanej, nad której wdrożeniem pracują, z leczeniem, które przebiega w całości online.

Osoby chorujące na depresję, które chciałyby skorzystać z terapii w ramach projektu E-COMPARED, powinny skontaktować się z jednym z gabinetów psychoterapeutycznych wymienionych na stronie www.streslab.eu. Na zainteresowanych czeka 150 miejsc. Specjaliści poszukują osób, które są pełnoletnie, mają dostęp do internetu i podejrzewają, że mogą chorować na depresję.

Badacze podkreślają, że choć nie wszyscy pacjenci będą mogli przetestować terapię z wykorzystaniem internetu (jest to związane z naturą projektów badawczych), to każdy otrzyma fachową pomoc. Osoby, które będą prowadzić terapię w ramach projektu, to specjaliści wybrani z całej Polski. Naukowcy zadbali także o to, aby w trakcie realizacji przedsięwzięcia każdy terapeuta otrzymał superwizję i przeszedł dodatkowe szkolenie.

W ramach terapii z wykorzystaniem internetu pacjent otrzyma dostęp do platformy internetowej i aplikacji mobilnej. Platforma zawiera treści psychoedukacyjne oraz interaktywne ćwiczenia. Aplikacja pozwala na pomiar nastroju pacjenta, a nawet jakości snu.

Profesor Roman Cieślak z Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu, wyjaśnia, że terapia z wykorzystaniem internetu jest odpowiedzią na problemy związane z dostępnością pomocy psychologicznej w wielu krajach. – Tak pokazują wyniki dostępnych badań zagranicznych oraz praktyka. W niektórych krajach, np. w Holandii, która od dekady przoduje w Europie pod względem wykorzystania terapii online, ta metoda jest refundowana i powszechnie stosowana i w publicznej, i w prywatnej opiece zdrowotnej. Jest tańsza i mniej czasochłonna dla pacjenta przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości – tłumaczy profesor Cieślak. – Docelowo chcielibyśmy, aby w Polsce pacjent miał łatwy dostęp do takiej formy terapii – dodaje kierownik projektu.

Psychologowie z Uniwersytetu SWPS realizują projekt wspólnie z badaczami z 10 innych krajów. Chcieliby, aby terapia z wykorzystaniem internetu została wdrożona w Polsce. Najpierw muszą jednak sprawdzić, czy znajdzie zastosowanie w polskich warunkach i jaki będzie jej finalny efekt. Po zakończeniu badań przygotują rekomendację dla Komisji Europejskiej i przedstawicieli polskiej administracji.

Więcej informacji o projekcie E-COMPARED na stronie www.streslab.eu.

Źródło: materiały prasowe Science PR/mn

