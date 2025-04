Chociaż bezpośrednimi winowajcami występującej epidemii otyłości są nadmiar spożywanych kalorii oraz siedzący tryb życia, naukowcy starają się odnaleźć również inne przyczyny odpowiedzialne za nadwagę u milionów ludzi na całym świecie.W tym celu badacze z Uniwersytetu w Portsmouth poddali 64 ochotników serii eksperymentów mających na celu określenie sprawności ich zmysłu powonienia. Wiadomo nie od dziś, że struktury mózgowe związane z odbiorem bodźców zapachowych są połączone z ośrodkiem kierującym przyjmowaniem pokarmów. W trakcie badania stwierdzono między innymi, że osoby najedzone odbierały zapachy intensywniej niż badani przed posiłkiem. Według naukowców w tym mechanizmie nasz organizm rozpoznaje pożywienie i jednocześnie je odrzuca, jako zbędne dla utrzymania równowagi energetycznej. Co ciekawe u osób z podwyższonym BMI zmysł powonienia jest nadmiernie pobudzony po posiłku, co zaskakująco prowadzi do sytuacji, w której pomimo uczucia sytości osoba z nadwagą czuje chęć przegryzienia czegoś jeszcze.„Można spekulować, czy dla osób ze skłonnością do tycia silniejszy zmysł powonienia w kierunku zapachów związanych z pożywieniem może faktycznie mieć znaczenie w ilości przyjmowanego przez nie pokarmu” – komentuje prof. Lorenzo Stafford, zaangażowany w te badania.Naukowcy przypuszczają, że wyniki tych badań pomogą osobom walczącym z problemem nadwagi. W oczekiwaniu na wyniki warto jednak nie zapominać o pójściu od czasu do czasu na spacer lub basen.Źródło: BBC News/kp/pk

