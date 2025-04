Naukowcy, przy pomocy rezonansu magnetycznego, porównali aktywność mózgu podczas wykonywania zadania pamięciowego w czterech grupach osób w wieku od 65 do 85 lat. Przyporządkowania dokonano na podstawie określenia ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera oraz aktywności ruchowej badanych. Zwiększone ryzyko zachorowania na Alzheimera związane było z występowaniem genu apoliproteiny E epsilon 4 (APOE-ϵ4). Natomiast aktywność fizyczną uczestników badania określono na podstawie informacji o ich trybie życia.Zadanie, które musieli wykonać pacjenci polegało na rozpoznawaniu twarzy znanych osób. Jest to bardzo użyteczny test, ponieważ angażuje on tzw. system pamięci semantycznej, przez co aktywowane zostaje aż 15 różnych obszarów w mózgu. Osoby z „genem Alzheimera” aktywne ruchowo wykazywały większą aktywność mózgu w porównaniu z ludźmi preferującymi siedzący tryb życia. Co ciekawsze, aktywni pacjenci obciążeni genetycznie mieli nawet lepsze wyniki od osób uprawiających jakąś formę aktywności ruchowej bez genu APOE-ϵ4.Według naukowców – „… osoby ze zwiększoną aktywnością tkanki mózgowej mogą kompensować neurologiczne niedobory związane ze spadkiem funkcji poznawczych… użycie większej ilości obszarów mózgowych służy jako zabezpieczenie, nawet w obliczu rozwijającego się procesu chorobowego.”Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze badanie, w którym określono wpływ aktywności fizycznej na zredukowanie ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera. Dzięki temu być może już niedługo w ramach walki z demencją zalecane będzie wyjście na spacer lub pływanie w basenie. Naukowcy zaleca już dzisiaj zwiększyć ilość aktywności fizycznej w naszym życiu.Źródło: Science Daily/kp/pk

