Wapń to niezbędny minerał, który odgrywa istotną rolę w wielu procesach warunkujących prawidłowy rozwój, wzrost i funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Powoduje, że mamy mocne kości, zdrowe zęby oraz prawidłową krzepliwość krwi. Jego właściwy poziom wpływa także na sprawne mięśnie, a także wpływa na utrzymanie prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. Jego niedobór natomiast skutkuje złym stanem naszego zdrowia i samopoczucia.

Aby zapobiec niedoborom wapnia w organizmie, warto uzupełnić naszą codzienną dietę w suplement zawierający ten cenny składnik, dzięki któremu nasz organizm może funkcjonować bez zakłóceń. Warto również pamiętać, że wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym wspomagane jest przez witaminę D3.

OsteoDiag to suplement diety uzupełniający codzienną dietę w wapń i witaminy D3 i B6. Jest on w postaci cytrynianu wapnia.

Wapń w postaci cytrynianu wapnia zawiera mniej wapnia elementarnego od węglanu, ale o wiele lepiej jest przyswajany przez organizm u osób z obniżoną zawartością kwasu żołądkowego.

Wapń wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu układu kostnego. Witamina D3 wspiera przyswajanie wapnia i fosforu. Synergiczne działanie wapnia i witaminy D3 ma korzystny wpływ na utrzymanie prawidłowej budowy kości. Preparat OsteoDiag zawiera także witaminę B6, która odgrywa rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, a także zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych. Preparat polecany jest osobom z niedoborem kwasu żołądkowego.

Cena: 22 zł.

