Leczenie osteoporozy aktywnością

Aktywność fizyczna jest zdecydowanie zaraz po formie farmakologicznej najlepszym sposobem leczenia osteoporozy, a ponadto wpływa korzystnie na układ oddychania i krążenia.

Z naszej strony potrzeba tylko trochę wytrwałości i zagospodarowania czasu. Najlepsze efekty osiągniemy stosując specjalistyczne ćwiczenia, którym będziemy musieli poświęcić minimalnie 20 minut dziennie. Zadaniem naszego treningu będzie:

stymulowanie kości poprzez obciążenie mechaniczne – obciążanie kośćca ciężarem własnego ciała poprzez jogging, spacer, pływanie, taniec itp.,

napinanie mięśni – ćwiczenia na przyrządach.

Najlepiej ćwiczyć pod okiem wyspecjalizowanej osoby. Jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na długie kolejki do ośrodków rehabilitacyjnych i brak doświadczenia instruktorów siłowni do trenowania ludzi chorych na osteoporozę. Dobra wiadomość jest taka, że możemy ćwiczyć w domu.

Ćwiczenia prawidłowej postawy ciała



Ćwiczenie I

stań przed lustrem;

wyprostuj się i nabierz głęboko powietrza w płuca;

klatkę piersiową wypchnij do przodu, opuść barki;

wolno i głęboko oddychaj.

Ćwiczenie II

stań tyłem do ściany;

pięty odsuń od ściany na odległość 10 cm;

oprzyj się plecami o mur i postaraj się dotknąć obiema łopatkami ściany.

Ćwiczenie III

usiądź głęboko i wygodnie na krześle;

całymi plecami oprzyj się o oparcie;

załóż ręce za głowę, łokcie odchyl do tyłu;

weź głęboki wdech, zatrzymaj na chwilę i wolno wydychaj powietrze.

Ćwiczenia mięśni grzbietu



Ćwiczenie I

rozłóż koc na podłodze;

połóż się na brzuchu;

rozluźnij ciało i ułóż dłonie pod brodą;

barki i brodę unieś nad podłogę;

spokojnie oddychając wytrzymaj w takiej pozycji 5-10 sekund;

po określonym czasie opuść brodę na podłogę i rozluźnij się.

Powtórz ćwiczenie 10-20 razy.

Ćwiczenie II

rozłóż koc na podłodze,

wykonaj klęk podparty,

oderwij kolana od ziemi, wyprostuj je i wygnij kręgosłup ku górze, zrób tzw. „koci grzbiet”,

wytrzymaj 5-10 sekund i spokojnie wróć do pozycji wyjściowej.

Ćwiczenie powtórz 10-20 razy.

Ćwiczenia mięśni obręczy biodrowej



Ćwiczenie I

rozłóż koc na podłodze;

wygodnie połóż się na brzuchu;

dłonie połóż pod brodę;

unieś wyprostowana prawą nogę, chwilę odczekaj ok. 5 sekund i opuść;

unieś wyprostowaną lewą nogę, chwilę odczekaj ok. 5 sekund i opuść;

Ćwiczenie powtórz na każdą nogę 15 razy.

Ćwiczenia na mięśnie brzucha



Ćwiczenie I

rozłóż koc na podłodze;

wyprostowane nogi unieś nieznacznie nad ziemią;

utrzymaj je w takiej pozycji 5-10 sekund, po czym spokojnie je opuść.

Ćwiczenie powtórz 10- 20 razy.

Ćwiczenie II

