Czym jest osteoporoza?



Osteoporoza to, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, uogólniona choroba metaboliczna kości, która objawia się niską masą kostną i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej. Prowadzi do osłabienia kości i ich zwiększonej łamliwości.

Proces utraty masy kostnej jest zjawiskiem fizjologicznym i rozpoczyna się między 30. a 40. rokiem życia, czyli po osiągnięciu tzw. szczytowej masy kostnej. W późniejszym okresie zdrowy człowiek traci ok. 0,5–1,0% masy kostnej rocznie. U kobiet po menopauzie rozpoczyna się faza przyspieszonej utraty masy kostnej, w której proces utraty tkanki kostnej zdecydowanie przewyższa proces jej odbudowy.

U chorych na osteoporozę ubytek masy kostnej sięga rocznie nawet 3–5%.

Kto choruje?



Na osteoporozę i skutki, jakie niesie ona ze sobą, narażone są osoby, które nie osiągnęły optymalnej masy kostnej w okresie wzrastania. Od tego, jak kości zostaną ukształtowane w dzieciństwie i okresie dojrzewania, zależy ich jakość w przyszłości. Dlatego trzeba o nie dbać od najmłodszych lat, a każdy czas jest dobry na rozpoczęcie działań profilaktycznych, takich jak zmiana stylu życia czy dieta.

Na osteoporozę w szczególności muszą uważać osoby, które mają w rodzinie przypadki złamań osteoporotycznych.

Skutki osteoporozy



Nieuchronnym skutkiem nieleczonej lub źle leczonej osteoporozy są złamania kości, które mogą być przyczyną ciężkiego kalectwa, a nawet zgonów. Tylko w Polsce każdego roku dochodzi do około 2,6 mln nowych złamań, wynikających z obniżonej masy kostnej. Najczęściej są to złamania kręgosłupa, szyjki kości udowej, kości promieniowej. Częstość złamań gwałtownie wzrasta wraz z wiekiem.

Jak duże jest ryzyko?



Ryzyko złamania szyjki kości udowej w przebiegu osteoporozy jest wyższe niż ryzyko zachorowania na nowotwór piersi, macicy i jajników razem wziętych. Wśród kobiet po 50. roku życia wynosi ono 17,5%. Co piąty pacjent w podeszłym wieku umiera po roku z powodu takiego urazu. Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ryzyko śmierci z powodu powikłań złamania szyjki kości udowej jest wyższe od ryzyka zgonu w wyniku raka piersi.

Połowa chorych, którzy przeżyją krytyczny rok, jest niepełnosprawna. Każde złamanie osteoporotyczne oznacza drastyczny wzrost zagrożenia następnym tego typu zdarzeniem. Ryzyko wzrasta nawet dziesięciokrotnie. Według raportu International Osteoporosis Founfation z 2010 roku jedna na pięć kobiet ze złamaniem kręgu doświadczy kolejnego złamania.

Jak o siebie zadbać?



Osteoporozy nie można wyleczyć całkowicie. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Niezwykle istotne jest dostarczanie organizmowi od najmłodszych lat wapnia (mleko i jego przetwory) i witaminy D oraz regularna aktywność fizyczna. Stosując odpowiednią dietę i dbając o kondycję, możemy zapewnić sobie odpowiednią masę kostną. Solidny szkielet zbudowany w okresie wzrastania daje nam gwarancję, że nie zabraknie nam zdrowych kości na starość, kiedy naturalne procesy resorpcji będą je osłabiały.

Leczenie



Głównym celem leczenia osteoporozy jest skuteczne przeciwdziałanie złamaniom. Jest to możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich leków oraz suplementacji wapnia i witaminy D. Leki stosowane w osteoporozie opierają się na różnych mechanizmach działania. Mogą one modyfikować przebudowę tkanki kostnej, czyli resorpcję (proces niszczenia), wpływać na proces kościotworzenia lub na oba te procesy równocześnie.

Odpowiedni dobór terapii, a także wytrwałość w konsekwentnym przyjmowaniu leków (tzw. compliance) są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. Koszty osteoporozy nie ograniczają się tylko do kosztów leczenia, ważne są również koszty społeczne. Do kosztów społecznych źle leczonej osteoporozy zalicza się ewentualne kalectwo chorego, konieczność rezygnacji z pracy czy zaangażowanie w opiekę nad nim najbliższych.

W związku z postępującym wydłużaniem się życia i starzeniem się społeczeństwa problem osteoporozy będzie narastał. Tym bardziej istotne jest budowanie świadomości wagi tego problemu.

