Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, której istotą jest zmniejszenie masy kostnej, skutkujące osłabieniem kości i większą podatnością na złamania. U mężczyzn, podobnie jak u kobiet, przebiega zazwyczaj bezobjawowo, a pierwszym symptomem choroby staje się dopiero złamanie.

Częstość występowania choroby

Dokładna liczba mężczyzn zagrożonych osteoporozą nie jest znana. Szacuje się, że choroba dotyczy 6% pięćdziesięciolatków, a kolejnych 37% ma osteopenię (obniżoną masę kostną). Mężczyźni osiągają wyższą o około 10% od kobiet szczytową masę kostną. Oznacza to, że przy takim samym procentowym jej ubytku można spodziewać się mniejszej ilości złamań.

U mężczyzn choroba zaczyna się średnio 10 lat później niż u kobiet. Dodając do tego fakt, że średnia długość życia populacji męskiej jest o kilka lat krótsza od żeńskiej, rzadziej obserwuje się wśród panów znacznie zaawansowaną osteoporozę.

Złamania

Na ryzyko złamań w osteoporozie wpływ mają: masa tkanki kostnej, wewnętrzna architektura kości oraz częstość upadków. W związku z tym, że panowie osiągają wyższą szczytową masę kostną oraz nie występuje u nich gwałtowny jej spadek, jak to ma miejsce u kobiet po menopauzie, choroba dotyczy ich rzadziej. Z drugiej strony, starsi mężczyźni z osteoporozą mają większą ilość powikłań choroby, a więc i odsetek śmiertelności jest większy niż wśród kobiet.

Przyczyny choroby u mężczyzn

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój osteoporozy jest pogorszenie wraz z wiekiem czynności osteoblastów – komórek wytwarzających kość. Skutkiem tego staje się przewaga procesów niszczenia kości nad jej wytwarzaniem. Niezwykle istotnym czynnikiem prowadzącym do osteoporozy u starszych mężczyzn jest także obniżone stężenie testosteronu. Z wiekiem dochodzi do zaburzeń wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym oraz zmniejszonego wytwarzania w skórze witaminy D i jej metabolizmu w organizmie. Obie te substancje są niezbędne do tworzenia kości. Ponadto niedobór witaminy D prowadzi do wtórnej nadczynności przytarczyc, co z kolei jeszcze bardziej nasila procesy niszczenia kości.

Sporą część przypadków osteoporozy u mężczyzn stanowi postać wtórna choroby, czyli powstająca na podłożu innych schorzeń lub przyjmowanych leków. Aż w 16 – 18% przypadków ma to związek z długotrwałą terapią kortykosteroidami.

Leczenie osteoporozy u mężczyzn

W leczeniu osteoporozy u mężczyzn podstawową rolę odgrywa dobrze zbilansowana dieta, zawierająca minimum 1g wapnia i co najmniej 1500 jednostek witaminy D. W razie niedostatecznej ich zawartości w pożywieniu, zaleca się suplementację w postaci preparatów farmakologicznych. W ostatnim czasie coraz częściej, z dobrym efektem, wykorzystuje się w leczeniu choroby bisfosfoniany. Leki te od dawna z powodzeniem stosowane są u kobiet, ale u mężczyzn dopiero od niedawna.

Stosowanie preparatów testosteronu wpływa na redukcję tempa utraty tkanki kostnej, a także zwiększa wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym i pobudza mineralizację kości. Korzystny wpływ na układ kostny ma także parathormon (hormon produkowany przez przytarczyce), który pobudza kościotworzenie i zwiększa gęstość mineralną kości.

