W Polsce co czwarta kobieta choruje na osteoporozę. Są to najczęściej kobiety po 55 roku życia. Choroba ta charakteryzuje się ubytkiem masy kostnej, a w konsekwencji większą podatnością na złamania.

Kto jest narażony?

Kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni. Dotąd uważano, iż jest to choroba starszych pań, jednakże dotyka ona coraz to młodsze osoby.

Najbardziej narażone są kobiety:

po menopauzie

u których w rodzinie juz występowała osteoporoza

o szczupłej sylwetce

prowadzące siedzący tryb życia

palące papierosy

nadużywające alkoholu

pijące nadmiar napojów zawierających kofeinę

przewlekle stosujące niektóre leki

źle odżywiające się

Jak możemy walczyć z tą chorobą?

1. Odpowiednia dieta:

w naszej diecie powinny codziennie znaleźć się produkty bogate w wapń czyli:

mleko

jogurty

sery

sardynki, śledzie

fasola

zadbajmy o odpowiednią ilość magnezu w naszych posiłkach:

kasza gryczana

groch

fasola

orzechy

produkty zbożowe z pełnego przemiału

ważny także jest fosfor, który znajdziemy w :

serach podpuszczkowych

fasoli, grochu

serach twarogowych

jajach

mięsie i rybach

produktach zbożowych z pełnego przemiału

no i oczywiście odpowiedni poziom witaminy D - która także bierze udział w budowie naszych kości:

sery podpuszczkowe

mięso, ryby

masło

2. Regularny wysiłek fizyczny - nie muszą to być forsowne ćwiczenia, wystarczy codzienny przynajmniej 30 minutowy spacer.

3. Kobiety po menopauzie powinny rozważyć możliwość stosowania terapii hormonalnej, która , w pierwszym okresie po menopauzie daje nawet lepsze efekty niż wysoki poziom wapnia i witaminy D.

Masz dzieci? Zadbaj o ich kości już dziś! Siła naszego szkieletu w wieku starszym jest odzwierciedleniem tego jak odżywialiśmy się i jak dbaliśmy o nasze kości w młodości.





Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl