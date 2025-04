Jeżeli badanie gęstości krwi wykazuje dopiero pierwsze oznaki osteoporozy, dostarczenie odpowiedniej ilości wapnia do kości może zahamować chorobę. Nie jest to jednak regułą. Aby kości rzeczywiście się wzmocniły, wapń należy przyjmować nie tylko w preparatach. Warto też zwiększyć jego ilość w diecie (jest w produktach mlecznych) oraz łykać witaminę D, co ułatwia wchłanianie tego minerału. Bywa jednak, że to nie wystarcza i organizm wciąć traci wapń. Wtedy konieczne jest przyjmowanie leków dodatkowo wzmacniających proces wbudowywania wapnia do kości. Zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza kierującego na badanie gęstości krwi.

