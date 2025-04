Zapalenie oskrzeli o etiologii bakteryjnej jest niebezpieczną infekcją, która u osób z obniżoną odpornością może mieć ciężki przebieg. Mimo, że zakażenie bakteryjne oskrzeli zdarza się rzadziej niż wirusowe, warto znać jego objawy i sposoby leczenia, aby odpowiednio wcześnie zgłosić się do lekarza i złagodzić przebieg choroby.

Jakie bakterie niebezpieczne?

Najczęściej infekcje wywołują: Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae. Zakażenia innymi bakteriami zazwyczaj dotyczą osób hospitalizowanych (zakażenia szpitalne) lub są powikłaniem istniejących już chorób płuc czy wcześniejszych infekcji wirusowych. Bakterie, które mogą wywołać infekcje w tej sytuacji to m.in.: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Bordetella pertussis.

Objawy bakteryjnego zapalenia oskrzeli

Ostre zapalenie oskrzeli objawia się gorączką, bólem głowy, kaszlem, wykrztuszaniem ropnej wydzieliny, niekiedy świszczącym oddechem, złym samopoczuciem. Mogą występować objawy zwykłego przeziębienia: nieżyt nosa, kichanie, bóle gardła. U osób młodych infekcja ma łagodniejszy przebieg, natomiast u starszych przebieg może być ciężki z występowaniem powikłań.

Jakie badania konieczne?

Warto wykonać badania laboratoryjne i oznaczyć białko ostrej fazy (CRP). Zidentyfikowanie, która dokładnie bakteria jest przyczyną infekcji wymaga wykonania posiewu, oznaczenia intruza metoda PCR lub oznakowania antygenu. W celu wykluczenia zapalenia płuc wykonuje się RTG klatki piersiowej. Gdy jest podejrzenie astmy, do różnicowania z ostrym zapaleniem oskrzeli przydatne jest badanie spirometryczne.

Co robić?

Infekcje bakteryjne wymagają leczenia antybiotykami. Najczęściej stosowane są: antybiotyki makrolidowe (m.in. klarytromycyna), aminopenicyliny z inhibitorem betalaktamaz (amoksycylina z kwasem klawulonowym), cefalosporyny. W razie uciążliwego kaszlu, kiedy nie można odkrztusić wydzieliny choremu mogą przynieść ulgę leki wykrztuśne (rozrzedzające wydzielinę, mukolityczne). Chory wymaga również pozostania w domu i odpoczynku, a także odpowiedniej podaży płynów (woda, soki).

Ostre zapalenie oskrzeli spowodowane przez infekcje bakteryjną, nie powinno być bagatelizowane. Chory powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza, w celu rozpoczęcia odpowiedniej antybiotykoterapii.

