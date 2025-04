Ministerstwo Zdrowia zakończyło konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów, pokazujących prawdziwe skutki palenia. Projekt rozporządzenia czeka na podpisanie przez Minister Zdrowia. Ostrzeżenia to skuteczna forma ochrony zdrowia i życia Polaków, zgodna ze światowymi standardami i wymogami unijnymi. W opinii Koalicji Obywatelskiej Tytoń Albo Zdrowie, popieranej przez 30 organizacji medycznych oraz społecznych, wprowadzenie w Polsce ostrzeżeń obrazkowych to dobry krok w kierunku zwalczania epidemii palenia tytoniu. Według raportów WHO co druga osoba używająca tytoniu umrze z tego powodu. W Polsce rokrocznie palenie zabija 70 000 osób. Ramowa Konwencja WHO o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (FCTC) wyraźnie wskazuje na potrzebę ostrzegania o fatalnych skutkach palenia oraz wdychania dymu tytoniowego. Jednym ze skuteczniejszych sposobów informacji są właśnie ostrzeżenia obrazkowe. Niestety, proponowana w Polsce data wprowadzenia ostrzeżeń obrazkowych z dniem 1 marca 2013 jest ZDECYDOWANIE ZBYT PÓŹNA.

Reklama

Dlaczego ostrzeżenia obrazkowe?

Informują w sposób jasny i klarowny o zagrożeniach związanych z używaniem tytoniu,

ostrzegają o groźnych dla zdrowia, często śmiertelnych skutkach palenia,

prewencyjnie oddziałują szczególnie na osoby młode, które mogą zacząć palić,

zmniejszają atrakcyjność paczek papierosów, a tym samym atrakcyjność samego palenia,

niwelują wpływ marketingu tytoniowego - wzmacniają świadomy wybór konsumentów,

mają długotrwałe działanie - efekt zapamiętywania obrazu.

Ostrzeżenia obrazkowe na polskich paczkach papierosów w skali świata nie są niczym nowym. Jest to jednak krok w dobrym kierunku. Przepisy, które wymagają umieszczania dużych obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów przyjęły już 42 państwa, reprezentujące 42% światowej populacji (m.in. Belgia, Wielka Brytania, Łotwa, Szwajcaria, Australia, Brazylia, Kanada, Nowa Zelandia, Tajlandia i wiele innych).

Zdaniem ekspertów po 6 latach obecności ostrzeżeń w formie pisemnej w Polsce palacze na tyle się do nich przyzwyczaili, że traktują je jak nieprzykuwające uwagi tło. Najwyższy czas, aby przypomnieć im o przerażających skutkach palenia w formie ostrzeżeń obrazkowych, które nie tylko zilustrują dotąd czytane informacje, ale ponownie wyostrzą percepcję.

Specjaliści szacują, że ostrzeżenia umieszczone na paczce papierosów będą oglądane przez palacza (wypalającego paczkę papierosów dziennie) co najmniej 7000 razy w ciągu roku, a co najmniej 500 tys. Polaków zaprzestanie palenia po ich obejrzeniu. Ostrzeżenia obrazkowe szczególnie skutecznie wpływają na osoby młode, działając prewencyjnie. Każdy kolejny miesiąc zwłoki w ich wdrożeniu, to okazywanie bierności wobec tego problemu. To ograniczenie szansy dla setek tysięcy palaczy, aby podjęli próbę zaprzestania palenia i zaczęli chronić swoje zdrowie.

Koncerny tytoniowe niejednokrotnie udowodniły, że są w stanie szybko dostosować opakowania do nowych wymogów. W Polsce miało to miejsce w 1998 i 2004 r., kiedy wchodziły w życie nowe tekstowe ostrzeżenia zdrowotne na paczkach papierosów. W Kanadzie ostrzeżenia obrazkowe na paczkach papierosów wprowadzono w ciągu 6 miesięcy (!).

Skuteczność ostrzeżeń obrazkowych - przegląd badań

Kanada – 91% palaczy w Kanadzie powiedziało, że zwróciło uwagę na ostrzeżenia, przeczytało je i oglądnęło. Ponadto 90% młodych osób uznało, że ostrzeżenia graficzne dostarczyły im istotnych informacji na temat skutków zdrowotnych używania tytoniu, były celne i zmniejszyły atrakcyjność palenia.

Australia – po wprowadzeniu ostrzeżeń obrazkowych 85% Australijczyków (w tym większość palaczy) uznało za „bardzo” lub „całkiem ważne” wprowadzenie przez rząd ostrzeżeń zdrowotnych. Po dwóch latach od wprowadzenia dużych ostrzeżeń obrazkowych liczba osób dzwoniących na infolinię, by uzyskać poradę jak rzucić palenie uległa podwojeniu.

Singapur – badania wykazały, że po wprowadzeniu ostrzeżeń obrazkowych: 28% palących pali mniej papierosów, 14% palących unika palenia przy dzieciach, 12% unika palenia przy kobietach w ciąży.

Reklama

Podstawy prawne

Wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych to krok zgodny z dyrektywą Parlamentu i Rady Europejskiej 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 roku w sprawie dostosowania ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich dotyczących produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych, zgodnie z którą Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej zalecały umieszczanie ilustracji już w 2009 r. Jest to także w pełni zgodne z zapisami art. 11 Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, którą Polska ratyfikowała w 2006 roku. Dodatkowo zmiany zgodne są z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.

Zobacz też: Jakie leki pomagają rzucić palenie?

Źródło: informacja prasowa/mn