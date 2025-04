Oszukując przeznaczenie. Co rządzi Twoim losem

Dobro czy zło, bogactwo czy bieda, miłość czy nienawiść? To Ty dokonujesz wyboru i przyciągasz je do siebie! Dobitnie ukazał to dr Ruediger Dahlke – jeden z najbardziej cenionych autorów książek z dziedziny duchowości i holistycznego zdrowia. W swojej książce "Oszukując przeznaczenie. Co rządzi Twoim losem" udowadnia istnienie praw rządzących losem każdego człowieka. Są one równie przewidywalne i pewne jak prawa fizyki, a ich znajomość może okazać się bardzo przydatna.