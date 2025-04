Życiem rządzą trzy reguły: polaryzacja, rezonans i świadomość, które mają decydujący wpływ na rzeczywistość i bezpośrednio wpływają na liczne obszary naszego życia. Dzięki znajomości tych praw, można nauczyć się kierować własnym losem.

Jeśli chcesz „oszukać przeznaczenie” i stać się kreatorem swojego życia, nauczyć się unikać porażek i osiągać sukcesy, to sięgnij po tę książkę, dzięki której przejmiesz kontrole nad swoim życiem.

Dr Ruediger Dahlke to psychoterapeuta, który specjalizuje się w dziedzinie duchowości i medycynie holistycznej. W swojej książce szczegółowo omawia prawa rządzące życiem i uświadamia, jak wiele w naszym życiu zależy od nas samych.

Autor uświadamia swoim czytelnikom, że to właśnie oni decydują o swoim życiu. Zasady wpływające na nasz los są przewidywalne, jak prawa fizyki. Dokonując kolejnych wyborów, kreujesz swoje życie.

Książka napisana jest łatwym i przystępnym językiem. Istnienie reguł władających życiem poparte jest odkryciami fizyki i naukowymi badaniami nad mózgiem. Wszystko zostaje dokładnie wyjaśnione na licznych przykładach, a ilustracje pozwalają lepiej zrozumieć i przyswoić podane zasady.

Chcesz wiedzieć więcej na temat książki? Wejdź na jej zakładkę.

