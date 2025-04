Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) umacnia swoją pozycję w Europie. Właśnie otworzył największe i najnowocześniejsze w Europie Środkowej laboratorium przeznaczone wyłącznie do preparowania krwi pępowinowej. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Jej wartość to aż kilka milionów euro.

PBKM to największy bank krwi pępowinowej w Polsce. Mało kto wie, że dzięki stworzonej przez siebie grupie FamiCord jest wiceliderem na rynku europejskim. Posiada również największe doświadczenie spośród polskich banków w przeszczepianiu komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Firma stawia sobie za cel najwyższą jakość oferowanych usług, potwierdzeniem czego jest nowo otwarte Centralne Laboratorium w Warszawie. W Polsce funkcjonuje kilka banków krwi pępowinowej, jednak żaden z nich, oprócz PBKM, nie może pochwalić się tak nowoczesną i specjalistyczną placówką.

"Wykorzystanie potencjału komórek macierzystych z krwi pępowinowej to znak naszych czasów. Ostatnio amerykańscy naukowcy z Loyola University Medical Center jako pierwsi skutecznie przeszczepili namnożone komórki macierzyste z krwi pępowinowej pacjentom chorym na białaczkę i chłoniaka. Takie osiągnięcia są możliwe dzięki odpowiedniej preparatyce i nowoczesnej technologii. Dlatego, aby sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny zdecydowaliśmy się na nowe laboratorium" - mówi Jakub Baran, prezes PBKM.

Nowoczesne laboratorium

Nowoczesne wyposażenie, innowacyjność i zgodność z najwyższymi światowymi standardami wyróżniają Centralne Laboratorium PBKM na tle innych tego typu placówek. Jednak najważniejszym zasobem zawsze są ludzie. To wykwalifikowany i doświadczony zespół sprawia, że PBKM z sukcesem stosuje manualną preparatykę krwi pępowinowej, co pozwala na najwyższy odzysk komórek macierzystych. Ponadto laboratorium posiada specjalnie zaprojektowane pomieszczenia oraz instalacje, najwyższej klasy wyposażenie, a także 4 pomieszczenia klasy „clean room” (o najwyższym standardzie). W tym największym w Europie Środkowej laboratorium możliwe jest przechowywanie 400 tys. porcji krwi. Dziennie preparuje się nawet kilkadziesiąt porcji krwi pępowinowej z Polski i z zagranicy, a może ich być 3 razy więcej.

"Laboratorium uzyskało akredytację zarówno polskich, jak i międzynarodowych instytucji. Ponadto podczas całego procesu stosujemy międzynarodowe procedury AABB. Dlatego też rodzice powierzający cenną krew pępowinową swojego dziecka PBKM, mogą być pewni najwyższych standardów naszych usług" – dodaje Jakub Baran, prezes PBKM.

Projekty badawcze Polskiego Banku Komórek Macierzystych

PBKM stawia również na innowacyjne projekty badawcze. Współpracuje z różnymi instytucjami m.in. Ministerstwem Zdrowia, Polską Akademią Nauk oraz Kliniką Budzik, którą wspiera w zakresie medycznym, związanym z przeprowadzaniem terapii komórkami macierzystymi u dzieci po ciężkich urazach mózgu. Nowe laboratorium zwiększy możliwość dalszych badań nad komórkami macierzystymi i kontynuację dotychczasowej współpracy.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być pobrane tylko raz w życiu przy porodzie dziecka, dlatego tak ważne jest zapewnienie najwyższych standardów medycznych ich pobrania, preparatyki i przechowywania. Prawidłowość i jakość stosowanych w banku procedur gwarantuje zachowanie właściwości leczniczych komórek przez wiele lat.

Biorąc pod uwagę, że już teraz komórki macierzyste z krwi pępowinowej standardowo wykorzystuje się w leczeniu ponad 70 ciężkich chorób (m.in. białaczek i chłoniaków), a badania nad ich kolejnymi zastosowaniami trwają (np. w leczeniu cukrzycy, zawału serca) – wysokie standardy ich preparowania i przechowywania są niezwykle kluczowe.

PBKM oprócz nowo otwartego Centralnego Laboratorium posiada także specjalistyczne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe zlokalizowane w Centrum Zdrowia Dziecka.

