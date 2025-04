Rehabilitacja z Ośrodku Rehabilitacyjnym BIOMICUS/ fot. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Zespół Ośrodka tworzą lekarze, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi i dietetycy, którzy pomagają w powrocie do zdrowia dzieciom dotkniętym m.in. porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem, padaczką czy dystrofią mięśniową.

Do dyspozycji małych pacjentów jest przestronna sala rehabilitacyjna na 6 stanowisk, 7 gabinetów do pracy indywidualnej, sala przeznaczona do prowadzenia arteterapii, terapii grupowej i warsztatów terapii zajęciowej.

Wnętrza gabinetów są utrzymane w jasnych kolorach, co sprawia, że maluchy czują się bezpiecznie

i swobodnie.

Integralną częścią BIOMICUSA jest bezpłatny hostel pielęgnacyjno-opiekuńczy usytuowany w tym samym budynku, co ośrodek. Mieszkają w nim podopieczni fundacji wraz z opiekunami, przyjeżdżając na turnusy rehabilitacyjne z całej Polski. Rodzice uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i różnorodnych spotkaniach.

Marzeniem twórców BIOMICUSA jest to, aby w ośrodku mogło odbywać się 500 zabiegów rehabilitacyjnych tygodniowo. W tej chwili odbywa się ich już 380. Dzieci przyjeżdżają z całej Polski, często z małych miasteczek i wsi, w których dostęp do rehabilitacji jest utrudniony.

Ośrodek BIOMICUS powstał dzięki odpisom 1% podatku i pomocy darczyńców. Firmy, które finansowały zakup wyposażenia kilku sal w Ośrodku BIOMICUS zostały podczas uroczystości otwarcia Ośrodka uhonorowane pamiątkowymi certyfikatami „Dobroczyńca Dzieci”.

– Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby coraz więcej podopiecznych naszej fundacji korzystało z rehabilitacji, dlatego po AMICUSIE otworzyliśmy drugi ośrodek – BIOMICUS, a niebawem działalność rozpocznie trzeci ośrodek – CEMICUS. Odczuwam radość i niezwykłą satysfakcję, kiedy widzę, że dzieci otoczone naszą opieką, zdrowieją i są coraz bardziej sprawne – powiedział Stanisław Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1998 roku. Ma pod opieką ponad 22 000 chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju.

Źródło: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”/ mk

