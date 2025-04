Potrójnie negatywny rak piersi charakteryzuje się brakiem obecności receptorów dla estrogenu, progesteronu i tzw. receptorów HER2na komórkach nowotworowych. Występuje on w około 10–20% przypadkach nowotworów sutka i łączy się z raczej niekorzystną prognozą wynikającą z ograniczonych możliwości leczenia tej postaci guza piersi.

„Rak piersi nie jest tylko jedną chorobą. Tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się skomplikowana kombinacja wielu chorób” – tłumaczy dr Amanda Phipps, autorka pracy – „Fakt, że odkryliśmy, co może przyczyniać się do zachorowania na potrójnie negatywnego raka piersi, jest wyjątkowy, ponieważ tak naprawdę biologicznie ten podtyp nowotworu różni się od innych postaci raka sutka”.

W badaniu przeanalizowane dane od 155723 kobiet. Porównano przy tym poziom BMI oraz aktywność fizyczną wśród 307 pacjentek z rozpoznaniem potrójnie negatywnego raka piersi i 2610 kobiet z rakiem piersi z pozytywnymi receptorami estrogenowymi. Udowodniono na tej podstawie, że panie z wyższym BMI i małą aktywnością fizyczną miały o 35% większe ryzyko zachorowania na potrójnie negatywnego raka piersi i o 23% zwiększoną szansę rozwinięcia raka piersi z receptorami estrogenowymi. Natomiast u kobiet z wysoką aktywnością fizyczną zaobserwowano odpowiednio o 23% i 15% mniejsze ryzyko wymienionych postaci nowotworu sutka.

„Dotychczasowe badania oraz metaanalizy udowadniały związek pomiędzy otyłością a wzrostem ryzyka zachorowania na raka z receptorami estrogenowymi” – tłumaczy dr Phipps – „To badanie powoduje, że trzeba postawić pytanie o możliwą rolę czynników wzrostu oraz reakcji zapalnej w rozwoju raka piersi, na które odpowiedź uzyskamy dopiero po przeprowadzeniu badań z większą ilością pacjentek ze znanymi podtypami nowotworów piersi, szczególnie potrójnie negatywnego raka piersi”.

Źródło: Science Daily/kp

