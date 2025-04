Nadwaga to nic innego jak nadprogramowe kilogramy, które są odpowiedzialne za powstawanie „boczków” i „wałeczków” w okolicach bioder, brzucha, ud, pośladków, ramion. Nie stanowi ona bezpośredniego zagrożenia zdrowia lecz powinna być dla nas sygnałem, że powinniśmy coś zmienić w naszym życiu by nie dopuścić do rozwinięcia się choroby.

Otyłość to choroba, która nieleczona może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych m.in. cukrzycy, miażdżycy, chorób serca, nadciśnienia tętniczego, w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Warto zdać sobie sprawę, że przede wszystkim to my sami jesteśmy odpowiedzialni za powstanie otyłości, możemy jej więc też zapobiec!

Pierwszym i najprostszym sposobem pomiaru jest wskaźnik BMI - wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index). BMI określa przedziały wagi, które określają wagę prawidłową, nadwagę, niedowagę oraz otyłość. Możesz skorzystać również z naszego kalkulatora BMI.

Aby obliczyć swój wskaźnik BMI dzielimy masę ciała (w kg) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Otrzymane wartości obrazują :

18,5–24,99 – waga prawidłowa

25,0–29,99 – nadwaga

30,0–34,99 – I stopień otyłości

35,0–39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)

≥ 40,0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna)

BMI powyżej 30 powinno być dla nas istotnym sygnałem by udać się do specjalisty i nie dopuścić do rozwoju choroby.

