Każdego roku w Polsce notuje się około 4 tys. nowych zachorowań na raka nerki i prawie 6 tys. zachorowań na raka pęcherza moczowego. To zdecydowanie więcej niż 10 lat temu. Wzrost zachorowalności można w części przypadków tłumaczyć postępem medycyny i upowszechnieniem badań diagnostycznych.

Zła dieta, brak ruchu i często będące ich konsekwencją zbyt wysokie ciśnienie krwi to główne czynniki ryzyka. W przypadku zarówno raka pęcherza moczowego, jak i raka nerki, bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Szczególnie widoczne jest to przy raku pęcherza. Ponadto ryzyko zachorowania może zwiększać kontakt z niektórymi substancjami chemicznymi. Pracownicy przemysłu skórzanego, gumowego, metalowego, osoby pracujące przy produkcji barwników i tkanin lub w przetwórstwie ropy naftowej powinny zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP.

Ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego i nerki zależy też od płci. W przypadku raka nerki mężczyźni chorują blisko 1,5 raza częściej, a w przypadku raka pęcherza aż 4 razy częściej niż kobiety.

Wiek to jeden z głównych czynników ryzyka chorób nowotworowych, w tym także raka nerki i pęcherza.

Rak nerki to podstępna choroba, która nawet przez kilkanaście miesięcy może nie dawać żadnych objawów. W okolicy nerek jest dużo miejsca, dzięki czemu guz może spokojnie rosnąć. Boleć zaczyna dopiero, gdy osiągnie rozmiary powodujące ucisk wrażliwej części samej nerki lub innego narządu. Wtedy mogą pojawić się np. bóle w okolicy lędźwiowej czy obrzęki.

Przy raku pęcherza pierwszym objawem może być ból przy oddawaniu moczu. W obu przypadkach sygnałem do alarmu jest krwiomocz, czyli oddawanie moczu w kolorze czerwonym, często z obecnymi skrzepami krwi.

Innymi objawami mogą być chudnięcie, uczucie osłabienia, stany podgorączkowe lub gorączka, którym nie towarzyszą inne typowe objawy infekcji, brak apetytu, zaburzony rytm oddawania moczu, wspomniane obrzęki kończyn dolnych, bóle brzucha i okolicy krocza.

