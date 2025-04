Decydując się na odchudzanie najczęściej robimy to z pobudek estetycznych. Tymczasem otyłość ma o wiele bardziej poważne konsekwencje - jest przyczyną jednej z najgroźniejszych chorób, cukrzycy typu II.

Większość ludzi dbających o sylwetkę, szczególnie młodych, robi to tylko i wyłącznie ze względu na wygląd. Aerobik, siłownia, dieta – wszystko po to, żeby zmieścić się w wymarzony ciuch i robić odpowiednio duże wrażenie. Nadmiar kilogramów jest problemem, ale tylko estetycznym. Tymczasem otyłość, będąca sama w sobie chorobą, prowadzi do wielu groźnych powikłań, np. do cukrzycy typu II.

Ta groźna choroba metaboliczna zbiera coraz większe

żniwo. Światowa organizacja zdrowia bije na alarm: według jej danych liczba chorujących na nią zwiększa się o 11% rocznie. Przewiduje się, że w 2025 roku cierpieć na nią będzie ok. 300 mln ludzi.

Cukrzyca typu II, zwana inaczej cukrzycą dorosłych, w dużej mierze spowodowana jest czynnikami nabytymi. Stres, urazy, infekcje, starzenie się organizmu – wszystko to sprzyja zachorowaniu na ten typ cukrzycy. Jednak pierwsze miejsce na liście przyczyn zapadania na tę chorobę zajmuje bezapelacyjnie otyłość. Zaraz za nią plasuje się brak aktywności fizycznej.

Mogłoby się zatem wydawać, że wystarczy zadbać o linię, a kłopot sam się rozwiąże. Niestety, nie tędy droga, ponieważ bardzo istotną rzeczą jest nie tylko ile jemy, ale również co jemy. Nasz jadłospis często składa się z łatwo przyswajalnych węglowodanów (słodycze) i tłuszczy. Osoby praktykujące ten sposób odżywiania i mające w rodzinie krewnych chorujących na cukrzycę mogą być pewni, że za kilka lat doświadczą jej sami na własnej skórze.

Cukrzyca to ciężka choroba rozwijająca się latami. Wywiera ogromy wpływ na funkcjonowanie całego naszego organizmu. Chorzy na cukrzycę żyją średnio od 4 do 6 lat krócej, niż osoby wolne od niej.

Pomijając kwestię ostrych, napadowych powikłań cukrzycy, czyli hiper- i hipoglikemii (każda hipoglikemia powoduje zniszczenie 10 tysięcy szarych komórek mózgu), powinniśmy być świadomi powikłań, jakie ta choroba może wywoływać. Do najczęstszych należą:

uszkodzenie wzroku,

uszkodzenie nerek,

miażdżyca tętnic,

choroba niedokrwienna serca,

zawał mięśnia sercowego,

zaburzenia czynności układu nerwowego.

Gdy następnym razem staniesz w obliczu decyzji: zjeść czy nie zjeść tego pysznego hamburgera lub gdy silna wola w walce o figurę przegra z zachcianką, przypomnij sobie ten artykuł. Być może obawa przed chorobą stanie się Twoim sprzymierzeńcem w walce nie tylko o zgrabną sylwetkę, ale i o swoje zdrowie.

Artykuł pochodzi z serwisu Vitalia.pl