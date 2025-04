Owoce w szkole - cel programu

"Owoce w szkole" to program Unii Europejskiej, którego celem jest walka z niezdrowymi nawykami żywieniowymi dzieci. Akcja "Owoce w szkole" jest prowadzona w Polsce od roku szkolnego 2009/2010. Dzięki programowi finansowanemu ze środków Unii Europejskiej oraz – w mniejszej części – ze środków pochodzących z budżetu krajowego, uczniowie klas I - III otrzymują porcje świeżych owoców i warzyw. Dodatkowo w szkołach organizowane są zajęcia, które mają na celu zwiększenie u dzieci świadomości potrzeby zdrowego odżywiania.

Zobacz także: Dlaczego dzieci jedzą za mało owoców i warzyw?

Reklama

Program "Owoce w szkole" w liczbach

W programie bierze udział większość państw członkowskich UE. Porcje owocowo-warzywne są dostarczane do szkół co najmniej dwa razy w tygodniu. Uczniowie otrzymują świeże warzywa, owoce, a także zdrowe soki. Szkoły mogą również samodzielnie pozyskiwać owoce i warzywa i udostępniać je uczniom, a następnie rozliczyć się z Agencją Rynku Rolnego.

W 2012 roku z programu skorzystało około 950 tys. polskich uczniów, natomiast w tym roku szacuje się, że skorzysta z niego nawet 1,16 mln uczniów klas I - III.

Do 18 września szkoły mogą składać wnioski o przystąpienie do programu "Owoce w szkole". Porcje będą wydawane szkołom od października.

Źródło: Materiały prasowe www.owocewszkole.org