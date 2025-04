Naukowcy odkryli nową metodę oczyszczania kitu pszczelego, która pozwala zachować jego wszystkie właściwości lecznicze, a jednocześnie czyni go rozpuszczalnym w roztworach wodnych i pozbawia drażniącego zapachu. Dzięki temu możliwe było stworzenie nowego żelu na owrzodzenia jamy ustnej na bazie propolisu. Preparat w badaniach wykazywał silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, działał przeciwbólowo lepiej niż do tej pory oferowane na rynku leki. Co więcej można go stosować również u dzieci. „Problem z żelami do jamy ustnej polega na tym, że przyczepność wewnątrz jamy ustnej jest dużo gorsza – tłumaczy prof. Anant Paradkar, kierujący badaniami. „Ponieważ propolis zachowuje swoje klejące właściwości nawet w rozpuszczalnej w wodzie postaci, pozostaje on w miejscu jego aplikacji”.Jednak to dopiero początek – przewidują naukowcy. Kit pszczeli działa bowiem przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczno i antyoksydacyjnie. Dodatkowo jest hipoalergiczny, a jednocześnie stymuluje układ odpornościowy. Przyspiesza gojenie ran i wykazuje działanie przeciwbólowe. Lista zalet wynikających z jego stosowania jest naprawdę bardzo długa. Możemy zatem oczekiwać, że niedługo wiele chorób czy dolegliwości będzie leczonych lekami opartymi właśnie na bazie kitu pszczelego.Źródło: Science Daily/kp/pk

