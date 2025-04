Czy mogłaby Pani powiedzieć, jaką chorobą jest padaczka? I co ona oznacza dla osoby chorej?



Nie lubię się wypowiadać na ten temat, bo nie jestem lekarzem. Sprawy medyczne oddaję lekarzom. Jednak mogę powiedzieć to, co powszechnie wiadomo. Padaczka jest chorobą mózgu. Wyładowanie w mózgu może powodować m.in. utratę przytomności, drgawki lub jakieś wyłączenie. Osoba chora może w takiej chwili być zdezorientowana, może nie wiedzieć, co się z nią dzieje. Zdarza się, że upada, gdy ma duży atak padaczki. Leczenie stosowane jest w celu zmniejszenia tych widocznych objawów ataków.

Obecnie nowe leki dają lepsze rokowanie. Jednak największą szansę na wyleczenie daje szybka diagnoza. Zdarza się, że rodzice nie wiedzą o chorobie dziecka, ale nauczyciele w szkole, którzy mają jakieś pojęcie o epilepsji, są w stanie wyłapać jej pierwsze symptomy. Nauczyciel ma częstszy kontakt z dzieckiem w trakcie zajęć lekcyjnych i może dostrzec, że dzieje się z nim coś nie tak.

Walczyliśmy o to, żeby przeprowadzić akcję edukacyjną dla nauczycieli; chcieliśmy ich uświadomić, że na padaczkę choruje 1 proc. populacji (w tym bardzo dużo dzieci). Uważam, że świadomy nauczyciel może bardzo pomóc – jego obserwacje mogą pomóc lekarzowi w ustaleniu, jaki to jest rodzaj padaczki. Wiadomo, że dzieci spędzają bardzo dużo czasu w szkole; przychodzą rano, później spędzają czas na świetlicy. I w tym czasie może się bardzo dużo wydarzyć. Jeżeli ktoś nie zwróci na to uwagi, to mogą zostać pominięte bardzo istotne fakty. A nieleczona padaczka może powodować komplikacje w dalszym postępowaniu medycznym.

Czy padaczka jest często mylona z chorobą psychiczną?

Bardzo często. Słyszałam kilkakrotnie stwierdzenie, nawet od nauczycielki, że można się padaczką „zarazić”, że jest chorobą psychiczną. Padaczka na pewno nie jest chorobą psychiczną, ale częste napady padaczki mogą powodować uszkodzenie kory mózgowej. Im jest ich więcej, tym większe ryzyko, że powstaną schorzenia nie tylko neurologiczne, ale i psychiczne. Jest to jednak następstwo choroby, a nie jej istota.

Mówi Pani, że szybka diagnoza daje dobre rokowanie. W jakim wieku najlepiej zdiagnozować epilepsję?

Trudno to powiedzieć. Padaczka może objawić się w każdym wieku. Należy zwrócić uwagę, by rodzice, najbliższe otoczenie, przyjaciele byli wyczuleni i informowali osobę chorą, że dzieje się z nią coś niepokojącego oraz zachęcali ją do pójścia do lekarza. Mogą też towarzyszyć osobie chorej podczas wizyty u lekarza i podzielić się z nim swoimi obserwacjami. Świadek napadu, opisujący, jak napad wyglądał, może bardzo pomóc w postawieniu dobrej diagnozy.

Jakie są symptomy padaczki i ataku padaczkowego? Jak możemy ją u kogoś rozpoznać?

Bardzo często jest tak, że osoba wyłącza się, powtarza na przykład kilka słów, mlaska, uderza o blat stołu albo wpatruje się w jedno miejsce bardzo długo i nie dociera do niej to, co się dzieje wokół. Jest mnóstwo takich symptomów, które mogą świadczyć o ataku padaczkowym. Chory może na przykład stracić przytomność, po czym podniesie się, ocknie i nie będzie w ogóle wiedział, co się stało.

Czy występowanie padaczki bywa zależna od urazów głowy?

Tak, ale jest to niewielki odsetek padaczek. Padaczkę mogą wywołać urazy głowy, nawet te najmniejsze, np. podczas wypadku samochodowego, uderzenia, upadku z konia. Niektórzy lekarze mówią, że każdy z nas ma mniejszą lub większą predyspozycję do tego, by zachorować. Jeżeli zadziała jakiś czynnik z zewnątrz, np. wysoka gorączka przy chorobie. Wśród moich podopiecznych jest mężczyzna, który zachorował na skutek grypy i powikłań pogrypowych. Z niewinnej grypy stał się inwalidą. Często sportowcy, bokserzy chorują na padaczkę. Padaczka towarzyszy również innym schorzeniom – ona jest jakby dodatkiem do innych chorób. Pojawia się często przy głuchocie, upośledzeniach umysłowych, przy innych schorzeniach neurologicznych, np. udarach, po których możemy dostać padaczki.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Agata Herbich