Pakiet onkologiczny stał się przez ostatnie miesiące jednym z głównych tematów poruszanych przez media. Analitycy firmy NEWTON Media zbadali, jak często był on omawiany i w jaki sposób. Okazuje się, że najwięcej informacji dotyczących pakietu onkologicznego pojawiło się w prasie regionalnej – 46% oraz dziennikach ogólnopolskich – 35%. W sumie w mediach ukazało się blisko 7,3 tys. materiałów o tematyce pakietu onkologicznego. Raport powstał przy współpracy z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Fundacją Wygrajmy Zdrowie, a także Obywatelskim Porozumienia na rzecz Onkologii.

W okresie od 1 grudnia 2014 roku do 15 marca br. na temat pakietu onkologicznego ukazały się w sumie 7294 informacje: 1227 w prasie i 6067 na portalach internetowych. 13% publikacji prasowych pojawiło się na pierwszych stronach gazet, a dniem, w którym ukazało się najwięcej informacji był 7 stycznia (501 publikacji). Analitycy NEWTON Media wyliczyli także, że ekwiwalent reklamowy dla wszystkich materiałów dotyczących pakietu onkologicznego w prasie wyniósł 20 023 917 zł.

- Nie dziwi nas tak duża liczba publikacji z zakresu pakietu onkologicznego. We wspomnianym okresie media chętnie informowały o tematyce onkologicznej ze względu na wprowadzone zmiany w systemie zdrowia – powiedział Szymon Chrostowski, prezes zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie, partner raportu. – Celem raportu było sprawdzenie ile faktycznie materiałów opublikowano na ten temat i jak media oceniły zarówno sam pakiet onkologiczny, jak i sytuację związaną ze wspomnianymi zmianami.

W badanym okresie informowano przede wszystkim o tym, czym jest pakiet onkologiczny i jak działa. W prasie i na portalach internetowych punkt po punkcie wyjaśniano, jakie zmiany w leczeniu onkologicznym nastąpią po wprowadzeniu pakietu:

Pakiet onkologiczny to wprowadzane od 1 stycznia 2015 r. w systemie zdrowia nowe rozwiązania organizacyjne, których celem jest sprawna i szybka diagnostyka oraz terapia chorych z nowotworami. (…) Zniesienie limitów w diagnostyce i leczeniu nowotworów to główny postulat zmian proponowanych przez onkologów. Dzięki zniesieniu limitów w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjenci onkologiczni będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia. Zmniejszą się kolejki. (Głos Pacjenta Onkologicznego, 31.12.2014, str.19, „Pakiet onkologiczny, czyli szybka diagnostyka i terapia onkologiczna w sześciu krokach”).

Z czasem okazało się, że zapowiadane polepszenie diagnostyki chorych z nowotworami przebiega nie do końca zgodnie z oczekiwaniami. Media cytowały wypowiedzi specjalistów, którzy w przeważającej mierze uważają, że pakiet jest niedopracowany i został wprowadzony pospiesznie. Biurokracja i sporo nieścisłości w rzeczywistości miały wydłużać czas diagnostyki:

Pakiet jest pełen dziur. Na swój użytek mogą je wykorzystać pacjenci. Niestety, nie tylko oni. Z punktu widzenia prawnego mamy pakiet regulacji dotyczących realizacji koncepcji usprawnienia diagnostyki i leczenia onkologicznego w Polsce - uchwalone zmiany ustaw, wdrożone rozporządzenia i opublikowane zarządzenia prezesa NFZ. Wszystko powinno być jasne. Niestety, nie jest. (Menedżer Zdrowia, 13.01.2015, str.44, „Trzy razy P: pakiet pełen pytań”).

Obecnie nie tylko organizacje pacjenckie, ale i opinia publiczna liczą na to, że zapowiadana nowelizacja pakietu przyniesie poprawę sytuacji:

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić poprawki do pakietu onkologicznego. Program ministra Arłukowicza będzie oceniał specjalnie powołany do tego celu zespół. Powstanie zespołu do analizy pakietu onkologicznego minister zdrowia zapowiedział po strajku lekarzy rodzinnych. Na początku roku zamknęli oni swoje gabinety. Zdaniem lekarzy w pierwszej kolejności należy dokonać zmian w procesie wystawiania kart onkologicznych, które uprawniają do szybkiej diagnostyki. Kartę taką może wystawić lekarz rodzinny podejrzewając nowotwór. Jednak w przypadku, gdy pacjent trafi od razu do specjalisty, samo podejrzenie choroby nie wystarczy. Wówczas konieczne jest wykonanie badań, a ponieważ specjalista nie może wystawić zielonej karty, chory musi ustawić się w kolejce. (polskiepiekielko.pl, 2.03.2015, „Arłukowicz znowelizuje pakiet onkologiczny”).

1 stycznia br. weszły w życie przepisy wprowadzające szybką terapię onkologiczną, przeznaczoną dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy, a także tych, w trakcie leczenia onkologicznego, m.in.: chemioterapia, radioterapia, czy leczenie chirurgiczne. Pakietem onkologicznym potocznie nazwano akty prawne, wprowadzające szybką terapię onkologiczną, która ma na celu szybkie poprowadzenie pacjenta przez poszczególne etapy diagnostyki i samego leczenia.

