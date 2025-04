Palenie tytoniu nie tylko dostarcza do organizmu liczne substancje rakotwórcze, ale także niszczy naturalne antyoksydanty. Dym tytoniowy usuwa z organizmu witaminę C znaną ze swoich właściwości przeciwnowotworowych. Zarówno niedobór witaminy C, jak i szkodliwe działanie związków kancerogennych przyczynia się do powstania przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka. Zapalenie to natomiast jest pierwszym krokiem do rozwoju raka żołądka. W jaki sposób palenie papierosów wpływa na powstawanie raka żołądka?

Reklama