Palenie tytoniu zwiększa ryzyko zawału serca?

Z powodu palenia tytoniu rocznie umiera ok. 4 milionów osób. Niektórzy twierdzą, iż mogliby w każdej chwili rzucić ten okrutny nałóg, inni natomiast z bólem serca przyznają, że nie wyobrażają sobie życia bez papierosa. Jaki mechanizm powoduje uzależnienie? Czy bierne palenie może prowadzić do choroby wieńcowej serca a w następstwie nawet do zawału?