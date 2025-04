Palenie znacznie groźniejsze dla kobiet

Wnioski badania epidemiologicznego IMPROVE (Carotid Intima Media thickness and IMT-PROgression as predictors of Vascular Events), prowadzonego w kilku dużych europejskich ośrodkach, są zaskakujące. Palenie papierosów jest zdecydowanie bardziej szkodliwe dla układu naczyniowego kobiet niż mężczyzn