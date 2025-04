POChP to skrót nazwy „przewlekła obturacyjna choroba płuc”. Jej główną przyczyną jest palenie papierosów. Znajdujące się w dymie tytoniowym substancje podrażniają nabłonek dróg oddechowych i powodują stan zapalny oskrzeli. Jego skutkiem może być zwężenie, czyli obturacja oskrzeli (stąd nazwa choroby) i uszkodzenie pęcherzyków płucnych.

Reklama

Uważaj na te objawy

POChP rozwija się przez wiele lat. Jej pierwszym sygnałem bywa kaszel i odkrztuszanie wydzieliny. Nałogowi palacze lekceważą te objawy, uważając je za naturalną konsekwencję palenia. U niektórych osób jest to jednak początek POChP. Po pewnym czasie do kaszlu dołączają kłopoty z oddychaniem. Początkowo duszność występuje tylko w trakcie wysiłku fizycznego. Później utrzymuje się także podczas odpoczynku i snu.



Nie daj się zaskoczyć

Przewlekłej obturacyjnej choroby płuc nie da się wyleczyć. Dzięki odpowiedniej terapii można jednak spowolnić jej rozwój. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze jej rozpoznanie. Jeśli palisz, co kilka lat zgłaszaj się na spirometrię. To proste badanie, polegające na dmuchaniu w specjalny aparat, wykrywa zwężenie dróg oddechowych. Między 40. a 65. rokiem życia możesz co 3 lata wykonać spirometrię za darmo, bez skierowania od lekarza. Szczegółowe informacje uzyskasz

w regionalnych oddziałach NFZ (adresy znajdziesz na stronie

internetowej: www.nfz.gov.pl). script language="javascript1.2" type="text/javascript">