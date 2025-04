Uczenie się i zapamiętywanie przebiega z wielopoziomowymi zmianami w budowie mózgu. Dochodzi w nim do przemian w strukturze i charakterze połączeń między komórkami nerwowymi (synapsy) zwanych długotrwałymi wzmocnieniami synaptycznymi. Także same neurony przechodzą pewną metamorfozę na skutek przekształceń w budowie ich cytoszkieletu zbudowanego z monomerów białka budulcowego: F-aktyny. Nad tymi wszystkimi przeobrażeniami czuwa właśnie miozyna II – białko uczestniczące we wzroście i procesie poruszania się komórek. Koordynuje ona elementy procesu zapamiętywania, między innymi indukuje długotrwałe wzmocnienie synaptyczne oraz wyzwala procesy produkcji i reorganizacji cząstek F-aktyny. Bierze udział zarówno w początkowych, jak i końcowych etapach zapisu śladu pamięciowego. Razem z funkcją miozyny II odkryto również kilka protein wpływających na aktywność tego białka. W przyszłości to one mogą być celem terapii różnych zaburzeń pamięciowych. Daje to nadzieję wielu pacjentom, np. cierpiących na chorobę Alzheimera. Naukowcy twierdzą nawet, że miozyna II jest kluczem do kontroli naszej pamięci i że dzięki niej będziemy mogli zapamiętywać tylko to, co chcemy i kiedy chcemy. (Źródło: Neuron/kp/mk)

