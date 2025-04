Codziennie z powodu raka płuca, wywoływanego głównie przez palenie papierosów, umiera 3000 osób. Jest to jednak tylko jeden z 18 typów nowotworów o udowodnionym związku z papierosami. Odpowiedzialnymi za tak toksyczne działanie dymu tytoniowego jest wiele substancji w nim zawartych, a wśród nich wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Badacze posłużyli się jednym ze związków należących do tej grupy i prześledzili jego losy w organizmie ludzkim. Znakowany fenantren został umieszczony w papierosach, które następnie zapaliło 12 ochotników. Okazało się, że już w 15 – 30 minut po zapaleniu papierosa we krwi uczestników badania wykryto szczytowe stężenie substancji toksycznych uszkadzających DNA. Naukowcy podkreślają, że podobnie szybki efekt można by uzyskać jedynie wstrzykując sobie tę truciznę bezpośrednio do układu krążenia.„Po raz pierwszy udało się prześledzić metabolizm wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawartych w dymie papierosowym, bez przeszkód w postaci innych źródeł tych związków np. zanieczyszczenia powietrza czy jedzenia.” – mówi dr Stephen S. Hecht, jeden z autorów badania – „ Wyniki tego badania powinny posłużyć jako ostrzeżenie dla tych, którzy chcą rozpocząć palenie papierosów”Źródło: EurekAlert!/ kp

