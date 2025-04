Palenie a potencja

Nikotyna i inne zawarte w dymie tytoniowym substancje, negatywnie oddziałują na naczynia krwionośne. Udowodniono, że związki te prowadzą do dysfunkcji śródbłonka (warstwy wyściełającej naczynia krwionośne od wewnątrz), jak również powodują skurcz naczyń krwionośnych – także tych znajdujących się w obrębie penisa. Skutkuje to zaburzeniami w dopływie krwi, w efekcie czego upośledzeniu ulega główny mechanizm wzwodu.

Dowiedz się: Jak rzucić palenie

Wiadomo również, że palenie przyspiesza rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach. Miażdżyca nie dotyczy tylko tętnic znajdujących się w sercu czy mózgu – występuje także w naczyniach doprowadzających krew do prącia. Zwężenie światła naczyń przez zmiany miażdżycowe mogą więc wywoływać zaburzenia erekcji.

Naukowcy udowodnili związek palenia tytoniu z zaburzeniami wzwodu w licznych badaniach, które objęły wielotysięczne grupy mężczyzn.

Zabójca płodności

Toksyczne związki chemiczne, które znajdują się w dymie tytoniowym, mogą upośledzać produkcję plemników. W efekcie może dojść do zmniejszenia ich ilości w ejakulacie, czyli spermie w trakcie wytrysku, osłabienia ruchliwości oraz zmniejszenia odsetka plemników o prawidłowej budowie.

Palenie wpływa więc na jakość nasienia i jest czynnikiem niekorzystnie oddziałującym na płodność mężczyzny.

Palenie a kondycja

Palenie papierosów w znaczący sposób wpływa na wydolność organizmu. W płucach palacza zalegają substancje smoliste, utrudniając ich wentylację. Hemoglobina, białko krwi odpowiedzialne za przenoszenie tlenu do komórek ustroju, jest częściowo „zablokowana” przez powstający w czasie spalania tytoniu tlenek węgla (czad). Dodatkowo nikotyna kurczy naczynia krwionośne i utrudnia przepływ krwi. Wszystkie te mechanizmy przyczyniają się do zmniejszenia tolerancji wysiłku u osób palących tytoń.

Polecamy: Higiena penisa - dbaj o swoją męskość

Reklama