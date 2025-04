Przyczyną powstawania chorób przyzębia jest porowaty kamień nazębny, który stanowi idealne schronienie dla bakterii. Odkłada się on w nadmiarze, drażni tkanki przyzębia, powoduje powstawanie kieszonek dziąsłowych. W leczeniu paradontopatii leki roślinne sprawdzają się doskonale, szczególnie te, które zawierają korę dębu, kłącze pięciornika, kłącze wężownika, koszyczek rumianku, ziele krwawnika, liść szałwii. Można stosować je (zewnętrznie) przez długi czas. Nieoceniona jest zwłaszcza szałwia, która zawiera liczne garbniki i olejki eteryczne. Wyciągi i napary z niej hamują wzrost bakterii (Gram-dodatnich i Gram-ujemnych), działają silnie przeciwzapalnie, przeciw-grzybiczo, ściągająco oraz zatrzymują krwawienia z drobnych naczyń krwionośnych. W aptece można kupić gotowe preparaty ziołowe, które łagodzą objawy paradontozy. Mają postać płynu – Dentosept (ok. 8 zł), Azulan (ok. 3,5 zł), lub żelu – Baikadent (ok. 7 zł), Chamosaldont Gel (ok. 9 zł). Warto też stosować pasty z wyciągami ziołowymi. Jest ich wiele rodzajów.

W domu można samemu przygotować odwary i napary z mieszanek ziół. Należy nimi płukać usta 3–4 razy dziennie. Napar powinien być świeży. Nie należy go przygotowywać na zapas.

Pomocne mieszanki z ziół

► Mieszanka I: liść szałwii 20 g, kłącze pięciornika 20 g, kwiat arniki 10 g. Łyżkę ziół zalać szklanką wody, ogrzewać na ogniu pod przykryciem 15–30 minut.

► Mieszanka II: liść szałwii 40 g, kwiat nagietka 10 g. Łyżkę ziół zalać szklanką wrzątku, pozostawić na około 15 minut.

► Mieszanka III: ziele krwawnika 20 g, liść szałwii 20 g, ziele tymianku 10 g. Łyżkę ziół zalać szklanką wrzątku i parzyć 10 minut.