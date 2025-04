Paradontoza to choroba tkanek przyzębia, czyli tych, które otaczają ząb. W 90 proc. rozwija się z powodu błędów higienicznych. Gdy myjemy zęby niedokładnie, odkładają się na nich bakterie i resztki jedzenia, tzw. płytka nazębna, która z czasem zmienia się w kamień. Ten obrasta krawędzie dziąseł, a potem wsuwa się między nie a ząb, tworząc tzw. kieszonki, które są siedliskiem bakterii atakujących ząb z korzeniem.

Paradontoza - Przyczyny

Paradontoza jest dość zdradliwa. Na początku nie daje o sobie znać, a potem robi to tak subtelnie, że większość osób lekceważy jej pierwsze symptomy. Bo kto martwi się delikatnym obrzękiem czy zaczerwienieniem dziąseł? Podobnie sprawa ma się z krwawieniem w czasie mycia zębów – wydaje nam się, ze problem tkwi w za twardej szczoteczce. Tymczasem objawy te świadczą o tym, że paradontoza atakuje. Niedługo potem pojawia się nadwrażliwość zębów – jedzenie potraw zimnych lub gorących staje się katorgą nie do zniesienia. Jeśli w tym momencie nie weźmiemy się za siebie, z czasem zęby zaczną się chwiać, a nawet wypadać. Dlatego im wcześniej trafimy do dentysty, tym lepiej. Bo leczenie zaawansowanej paradontozy jest długie i dość skomplikowane (czasami konieczny jest nawet przeszczep kości).

Paradontoza - Jak zapobiegać

Aby nie dopuścić do rozwoju choroby, warto działać zawczasu. Szczególnie że naprawdę niewiele trzeba, aby zapobiec tej chorobie:

Starannie myj zęby. Rób to co najmniej 2 razy dziennie przez 3 minuty, miękką szczoteczką i koniecznie ruchami wymiatającymi (od strony dziąsła). Używaj do tego past, które pomagają zapobiec paradontozie (np. Lacalut Activ, ok. 13 zł, Ajona, ok. 10 zł,

Sensodyne, ok. 14 zł). Nie zapominaj też o wyczyszczeniu przestrzeni międzyzębowych (nicią) oraz języka (specjalną nakładką na szczoteczce).

Dbaj o dziąsła po jedzeniu. Jeśli nie możesz myć zębów po każdym posiłku, staraj się przynajmniej płukać jamę ustną płynami do dezynfekcji lub żuj bezcukrową gumę do żucia.

Usuwaj kamień nazębny. Rób to 2–4 razy w roku (palacze częściej!). Raz w roku możesz usunąć kamień nieodpłatnie w ramach NFZ. Odpłatnie: od 70 zł za łuk.

Dbaj o dietę. Jedz chrupiące warzywa (np. surową marchew, kalarepę), bo pomagają oczyszczać zęby z kamienia. I pij zieloną herbatę! Katechiny w niej zawarte łagodzą stany zapalne dziąseł.

Ziołowe płukanki do dziąseł

Z nagietka

Łagodzi krwawienia. Łyżkę suszonych kwiatów zalej szklanką wrzątku, parz 10 min. Płucz raz codziennie.

Z szałwii

Działa bakteriobójczo. Łyżeczkę ziela zalej gorącą wodą. Parz 3 min. Stosuj, gdy bolą dziąsła.

Z pięciornika

Likwiduje stany zapalne dziąseł. Zaparz saszetkę z zielem (2 min). Płucz usta 2 razy dziennie.