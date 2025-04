Fot. Fotolia

Zęby mądrości – częsta przyczyna paradontozy

Może się rozwijać długo, bez żadnych widocznych sygnałów. Często ostatecznie atakuje, gdy na leczenie objawów jest już za późno. W innych badaniach, statystyka wypada jeszcze gorzej – wśród trzydziestolatków, co trzeci ma cechy zapalenia przyzębia.

Główną przyczyną zachorowań wśród młodych ludzi są zęby mądrości. U większości przebadanych przez White’a osób w wieku 20-30 lat, które nie zdecydowały się na usunięcie ósemek, wykryto zapalenie przyzębia.

"Jeśli decydujemy się na pozostawienie zębów mądrości, musimy pamiętać, że wymagają szczególnej higieny. Przez swoje położenie, dotarcie do nich szczoteczką jest dużo trudniejsze, a tym samym są bardziej narażone na próchnicę, ale nie tylko. Szczególne uformowanie tkanek przyzębia wokół ósemek sprzyja powstawaniu stanów zapalnych – mówi doktor Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Profilaktyka paradontozy

Złe nawyki żywieniowe, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu są w czołówce przyczyn powodujących zapalenie dziąseł. Tylko na ok. 1% zachorowań mają wpływ predyspozycje genetyczne, reszta zależy od nas. Podstawą profilaktyki jest, oprócz zmiany nawyków, odpowiednia higiena, czyli mycie zębów po każdym posiłku, przekonanie się do nitkowania i stosowanie antybakteryjnych płukanek. W gabinecie regularnie poddajemy się higienizacji, czyli piaskowaniu i skalingowi.

"Młodzi ludzie często myślą, że jeżeli mają zdrowe, białe zęby, to paradontoza im nie grozi. A to błąd! Paradontoza rozwija się niezależnie od próchnicy i dotyka także osób ze zdrowymi zębami" – wyjaśnia stomatolog.

Jeżeli masz podatne na krawienie dziąsła, zauważasz, że szybko odkłada ci się kamień nazębny lub czujesz swój nieświeży oddech, to być może twoje dziąsła wołają o pomoc. Konieczna jest konsultacja stomatologiczna i kontrola stanu przyzębia. Stomatolog może zlecić wykonanie pantomogramu, czyli diagnostyki RTG, aby ocenić stan zębów poniżej linii dziąseł. U osób z grupy ryzyka wskazane jest wykonywanie zdjęcia pantomograficznego raz na 2-3 lata.

Jak leczy się paradontozę?

Leczenie chorób przyzębia jest łatwiejsze u osób młodych. U seniorów nierzadko występują inne dolegliwości utrudniające przywrócenie dziąsłom zdrowia.

Należy jednak pamiętać, że nawet najmniejszych objawów nie wolno lekceważyć i regularnie się badać. Paradontoza potrafi długo pozostawać w ukryciu, a jej zaawansowana postać wymaga drogiego i specjalistycznego leczenia.

"Leczenie zaczynamy od dokładnego oczyszczenia kieszonek dziąsłowych z zalegających osadów i biofilmu bakteryjnego. Następnie stosuje się tzw. sterowaną regenerację tkanek, która pozwala na odbudowanie przyzębia utrzymującego zęby na swoim miejscu. Jeżeli w wyniku paradontozy doszło do przesunięcia zębów, wtedy zalecamy leczenie ortodontyczne (nawet u osób starszych), a jeżeli pacjent stracił zęby, to możemy je odbudować na implantach" – wyjaśnia dr Stachowicz.

Paradontoza nie dyskryminuje nikogo ze względu na wiek. Właściwa higiena i zmiana nawyków pozwolą uniknąć nieprzyjemnych procedur w gabinecie stomatologicznym, więc może lepiej zamiast paczki papierosów kupić nić dentystyczną?

