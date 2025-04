Paramedyczne sztyfty pielęgnacyjne „Med Club

Balsam do ust z kolekcji „MED Club” VIPERA COSMETICS – „Na Słońce i Mróz” No 1, to wyjątkowy mix naturalnego odżywienia i regeneracyjnych ekstraktów. Paramedyczny sztyft pielęgnacyjny/balsam intensywnie nawilża oraz przynosi ulgę nawet najbardziej spierzchniętym ustom, posiada gojące właściwości. Regenerując naskórek współdziała z bogatym w witaminy, mikroelementy oraz nienasycone kwasy tłuszczowe, olejem z owoców krzewu rokitnika. Dzięki niemu nasze usta będą zdrowe, wypielęgnowane, gładkie i zimą nie będziemy już musiały rezygnować z ulubionych, kolorowych szminek, które źle się prezentują na spierzchniętych czy popękanych ustach.

