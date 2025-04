Na pytanie odpowiada stomatolog Julita Wojtaszek-Lis



Oczywiście, że skład pasty do zębów ma duże znaczenie i wpływa na zdrowie całej jamy ustnej.

Fluor chroni zęby przed próchnicą, czyni je bardziej odpornymi na działanie bakterii. Dlatego na co dzień trzeba stosować pastę z tym pierwiastkiem. Są jednak wyjątki. Preparaty bez fluoru zaleca się dzieciom do lat trzech. Maluchy bowiem połykają pastę, co może spowodować przedawkowanie fluoru. Pasty bezfluorowe powinny stosować osoby z fluorozą, czyli z objawami przedawkowania fluoru (są to charakterystyczne przebarwienia zębów lub niedorozwój szkliwa). Także bezpośrednio po wybielaniu zębów (do 72 godzin) zaleca się używanie past bez fluoru.

