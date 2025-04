Potrzeba stabilizacji...

Złamaną rękę albo nogę bardzo łatwo jest unieruchomić – wystarczą opaski gipsowe i wprawiony w swoim fachu ortopeda, który na podstawie zdjęcia rentgenowskiego „nastawia” złamaną kończynę. Problemy zaczynają się, gdy przychodzi do ustabilizowania bardziej niedostępnych części ciała – na przykład żeber. Znajdują się one w takim miejscu, że ciężko założyć jest tam gips w taki sposób, aby odpowiednio je usztywnić. Właściwie należałoby każde z nich „zagipsować” osobno, a jest to przecież niemożliwe. Pomiędzy nimi znajdują się mięśnie przytwierdzone na stałe, a zaraz za nimi bardzo delikatne płuca, których naruszenie grozi niebezpiecznymi chorobami.

Pożądany efekt

Złamane żebra możemy ustabilizować za pomocą pasów żebrowych. Wyglądają jak szerokie pasma tkaniny zakładane na okolicę piersiową ciała. Powodują stabilizację żeber, a dzięki swojej ograniczonej elastyczności umożliwiają ruchy klatki piersiowej, czyli ruchy oddechowe. Dostępne są w wersji damskiej i męskiej.

Gdy choruje kręgosłup...

Kręgosłup także potrzebuje usztywnienia. Jest to bardzo ważna konstrukcja – w środku kręgosłupa biegnie nić (rdzeń kręgowy), która steruje wszystkimi ruchami całego ciała i przewodzi wszystkie niezbędne informacje do mózgu i z mózgu. Przerwanie tej nici na dowolnej długości może mieć opłakane skutki dla zdrowia – paraliż czy ogromny ból.

Pasy na cały kręgosłup

Takie pasy stosowane są w momencie, kiedy ustabilizowanie kręgosłupa jest ulgą lub koniecznością dla chorego. Ulgą – kiedy dolegliwości bólowe są na tyle nasilone, że utrudniają normalne funkcjonowanie chorego. Koniecznością – kiedy zmiany zwyrodnieniowe czy inne choroby wymagają pomocy choremu w dźwiganiu ciężaru własnego ciała. Takie pasy zbudowane są z materiału, który umożliwia skórze oddychanie, nie tworzy pod pasem tak zwanego „efektu sauny” (kiedy skóra poci się pod pasem i przestaje spełniać on swoją rolę). Dzięki delikatnemu uciskowi, poprawia się krążenie w tej okolicy ciała, a co za tym idzie – poprawia się termoregulacja (utrzymanie właściwej temperatury ciała), krążenie jest bardziej efektywne (wzrasta ukrwienie tkanek, są lepiej odżywione i szybciej goją się rany), zmniejsza się stan zapalny (w przypadku takowego w stawach kręgosłupa).

Kiedy sięgnąć po pas?

Kiedy dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa zaczynają bardzo przeszkadzać, lekarz sam na pewno go zaproponuje. Podobnie po operacjach na kręgosłupie – kiedy stabilizacja jest niezbędna. Jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla młodych, jak i starszych.

