PAT&RUB mleczna mgiełka/ fot. studioPRowokacja

PAT&RUB mleczne mgiełki

Mleczne mgiełki to właściwie balsamy do ciała w unikalnej postaci i opakowaniu. Jest to rzadkie mleczko w spreju. Po nałożeniu tworzy na powierzchni ciała aksamitną wilgotną warstewkę, która właściwie nie potrzebuje rozsmarowywania. Wchłania się natychmiast. Doskonała w łazience, ale również na plaży, w czasie trekkingu, w podróży. W każdej chwili gdy skóra ciała lub dłoni potrzebuje nawilżenia.

Mleczne mgiełki zawierają sok z aloesu, bogaty w ponad 200 składników aktywnych, m.in. witaminy, minerały, enzymy i cukry oraz olej arganowy o działaniu anti-aging.

Mgiełki występują w dwóch najpopularniejszych aromatach PAT&RUB i dołączają do bestsellerowych serii – Żurawina-Cytryna i Trawa-Cytrynowa-Kokos.

PAT&RUB wodne mgiełi do twarzy i ciała

Wodne mgiełki PAT&RUB to 100% wody kwiatowe powstające w procesie pozyskiwania olejków eterycznych. Przeznaczone są do odświeżania twarzy, dekoltu i innych części ciała. Nawilżają, odświeżają i tonizują. Są doskonałe do rozpylania na twarz przed wykonaniem makijażu oraz na makijaż. Możesz nimi orzeźwić całe ciało. Doskonałe w czasie upału, w podróży, w każdej sytuacji kiedy czujesz, że jest ci gorąco i niekomfortowo. Przynoszą ulgę, schładzają i pięknie pachną.

PAT&RUB Wodna Mgiełka Różana/ fot. materiały prasowe studio PRowokacja

Wodna Mgiełka Różana działa ściągająco i tonizująco, wyrównuje pH skóry, normalizuje wydzielenie sebum, wzmacnia naczynka, regeneruje i koi. Woda różana jest wartościowym hydrolatem powstającym podczas destylacji olejku z róży damasceńskiej. Ze względu na wyjątkowe bogactwo składników aktywnych stała się jednym z najcenniejszych surowców kosmetycznych. Zapach różany uspokaja i poprawia nastrój. Mgiełka może być używana do każdego rodzaju cery.

PAT&RUB Wodna Mgiełka Kwiat Pomarańczy/ fot. materiały prasowe studio PRowokacja

Wodna Mgiełka Kwiat Pomarańczy to 100% natury. Odświeżysz nią skórę twarzy i ciała w czasie letnich, gorących dni i innych wymagających momentach. Woda z kwiatu gorzkiej pomarańczy to bogata w substancje odżywcze woda destylacyjna, pozostała po procesie otrzymywania olejku z kwiatów gorzkiej pomarańczy - neroli. Znakomita dla skóry twarzy i ciała ze względu na właściwości antyseptyczne, nawilżające, zmiękczające, regenerujące i wzmacniające. Lekko słodki, kwiatowy zapach relaksuje, uspokaja i uwalnia od napięcia. Jest naturalnym afrodyzjakiem. Wodna Mgiełka Kwiat Pomarańczy jest odpowiednia dla cery przetłuszczającej się i zanieczyszczonej, a także dojrzałej i naczyniowej.

Mgiełki dostępne są w sklepie internetowym PAT&RUB www.patandrub.pl oraz w perfumeriach Sephora.

Źródło: materiały prasowe Studio PRowokacja / (dr)

