fot. Fotolia

Październik to na całym świecie miesiąc profilaktyki raka piersi. W związku z licznymi kampaniami społecznymi w tym okresie rośnie świadomość tej choroby, ale eksperci zaznaczają, że liczba przeprowadzonych badań wciąż nie jest wystarczająca.

Różowa wstążka, od 1991 r. światowy symbol świadomości raka piersi, jest coraz bardziej rozpoznawalnym znakiem. Zaangażowanie wielu osób i instytucji pozwala przełamywać tabu oraz zwiększać świadomość choroby. Większe zainteresowanie problematyką nowotworu w tym okresie potwierdzają trendy w internecie. W październiku w wyszukiwarce Google wzrasta częstotliwość wyszukiwania informacji o raku piersi. Niestety, patrząc na dłuższy okres, zainteresowanie chorobą jest coraz mniejsze i jednorazowy wzrost w ciągu roku nie wystarczy, by zatrzymać niepokojący trend.

– W ostatnich latach, dzięki wielu akcjom przybliżającym temat raka piersi, świadomość choroby jest coraz większa i rak przestał być tematem tabu. Coraz więcej kobiet mówi o chorobie otwarcie, uświadamiając innym, że po leczeniu raka piersi można wrócić do aktywnego życia. Nie przekłada się to jednak na pełne wykorzystanie dostępnych programów profilaktycznych – korzysta z nich ciągle zbyt mało kobiet. Dlatego akcje propagujące profilaktykę raka piersi powinny być przeprowadzane częściej niż raz do roku, by zachęcić wszystkie kobiety do systematycznego badania piersi, kładąc nacisk nie na straszenie skutkami późnego wykrycia, tylko przybliżając ewidentne korzyści z wykrycia choroby w samym zarodku – komentuje Dorota Kurdusiewicz z Fundacji Onkologicznej No pasaRAK.

Inaczej ma się sprawa w krajach anglojęzycznych. Podobna analiza trendów w internecie wskazuje na silny wpływ miesiąca profilaktyki, a spadek zainteresowania w długim okresie jest minimalny.

Duży wpływ na zachodnie podejście do raka piersi mają coraz ciekawsze kampanie społeczne i zaangażowanie dużej liczby znanych marek oraz celebrytów. W Wielkiej Brytanii największa akcja promująca profilaktykę raka piersi zachęcała obywateli do ubierania się w różowy kolor po dokonaniu donacji na rzecz instytucji medycznych. W rezultacie w 2013 r. zebrano 2.1 miliona funtów na badania nad nowotworem piersi. Na Wyspach udaje się wykryć ok. 50 tys. przypadków raka piersi, z czego 85% ma szanse na przeżycie.

Firmy inwestują w spoty wideo, które bardzo często stają się internetowymi viralami. W polskiej sieci ostatnim filmikiem o tematyce onkologicznej, który wzbudził większe zainteresowanie, była produkcja Platige Image dla fundacji Alivia – „Pieniądze mogą pokonać raka”. Nie był to film o konkretnym typie nowotworu, ale internauci zwracali uwagę na zaangażowanie powiązanego z Tomkiem Bagińskim studia oraz wykorzystanie muzyki zespołu Archive w polskiej kampanii społecznej.

Nazwiska znanych osób mają duży wpływ na wzrost świadomości o chorobie. Informacja o mastektomii Angeliny Jolie gościła na pierwszych stronach gazet oraz była szeroko komentowana w sieci. Magazyn TIME na swojej okładce pisał o efekcie Angeliny. Lekarze potwierdzają większe zainteresowanie zabiegami wśród kobiet z dziedzicznymi skłonnościami do nowotworu, ale również badaniami genetycznymi, które pozwalają wcześniej określić prawdopodobieństwo choroby.

Reklama

Badania genetyczne stanowią tylko jedną z metod walki z rakiem piersi. W Polsce wykrycie tej choroby ciągle kojarzone jest głównie z badaniami mamograficznymi, który jak przekonują eksperci nie są miarodajne w przypadku młodych kobiet. Istnieją jednak inne metody wczesnego wykrycia nowotworu, o których mniej mówi się w mediach i kampaniach.

– Warto pamiętać, że młodość nie chroni nas przed rakiem. To nieprawda, że na raka piersi chorują tylko panie po 60. roku życia. Niestety, coraz częściej ta choroba dotyka również młode kobiety, które są aktywne zawodowo, mają małe dzieci lub plany na założenie rodziny. Z badań przeprowadzonych w Skandynawii wynika, że samobadanie piersi jest najskuteczniejszą metodą wykrywania raka, pod warunkiem, że jest wykonywane regularnie. Kolejnym badaniem do wyboru dla młodych pacjentek jest badanie USG. Mammografia nie jest polecana młodym kobietom, gdyż nie jest dla nich badaniem miarodajnym. W piersiach młodszej osoby przeważa tkanka gruczołowa, szczególnie w tych jędrnych, o zwartej budowie. Mammografia takich piersi może nie uwidocznić istniejących w nich zmian. Natomiast u kobiet starszych, u których tkanka gruczołowa jest zastępowana tkanką tłuszczową, mammografia dużo lepiej obrazuje wszelkie podejrzane zmiany. Innym badaniem, z którego mogą korzystać młode kobiety, jest rezonans magnetyczny. Jest to bardzo precyzyjne narzędzie diagnostyki obrazowej, jednak i dosyć kosztowne – mówi Agata Polińska z Fundacji Alivia.

Rak piersi pozostaje poważnym problemem w Polsce. Rocznie w naszym kraju na raka piersi umiera ok. 5 tys. osób. Co szesnasta Polka może być nieświadoma tego, że jej życiu zagraża niebezpieczeństwo. Z roku na rok o 1,6% rośnie umieralność z powodu nowotworu piersi. Eksperci od lat zachęcają do badań i podkreślają, że ich regularność znacząco wpływa na rozpoznanie nowotworu.

Zachorowalność na raka piersi w Polsce systematycznie rośnie, zwłaszcza wśród młodych kobiet. Wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, ponieważ pozwala zastosować mniej obciążające leczenie i zmniejsza umieralność – mówi Dorota Kurdusiewicz.

Reklama

Zobacz też: Samobadanie, mammografia i USG – jak często się badać, by wykryć raka piersi?

Źródło: materiały prasowe docPlanner/mn